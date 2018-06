Sexistické prasátečko končí. V posledním, desátém ročníku bude bilancovat úspěchy

Praha Anticena Sexistické prasátečko letošním desátým ročníkem skončí. Nominace reklam, které znevýhodňují ženy a muže na základě pohlaví, mohou lidé posílat na jejich web do konce září. Poté si v hlasování vybere nejvíce sexistickou reklamu veřejnost i odborná porota. Informovalo o tom pořádající sdružení Nesehnutí.

V loňském roce se v anticeně sešlo 90 reklam. Od veřejnosti si první místo za jazykový sexismus, ponižující vtip i motiv kritizující kampaň #metoo vysloužilo Free Radio, které v nově pojatém hlasování za nepřijatelnou označilo 92 procent hlasujících z řad veřejnosti. Odborná porota přisoudila první příčku reklamě firmy FEKO LT, která podle expertů a expertek vulgárním způsobem ponižuje ženy.



Letošní poslední Sexistické prasátečko se rozhodlo upozornit na to, jaký dopad má sexistická reklama a sexismus na každodenní život. A to pomocí maleb ve veřejném prostoru s hlavní postavou holčičkou Viktorkou, která se ptá svých rodičů na různé stereotypy, které přetrvávají v naší společnosti. Malby vznikají ve spolupráci s agenturou Butterflies and Hurricanes. První je umístěna v pražském Karlíně u Café Shadow. Další budou vznikat v průběhu posledního ročníku na různých místech v Praze i Brně.

„Chceme upozornit na to, že se sexismem se setkáváme všichni každý den a to nejenom v reklamě. A že sexismus má na nás dopad - na to, jak se ve veřejném prostoru cítíme a co můžeme v životě dělat. Holčička Viktorka v našich malbách se proto ptá na věci, které zná z reklam, ale i z běžného života,“ uvedla jedna z organizátorek anticeny Kristýna Pešáková z Nesehnutí. Na dalších malbách bude Viktorka mluvit o emocích, kráse, i vzdělání.

Poslední ročník anticeny se také ponese v duchu bilancování úspěchů, kterých Sexistické prasátečko dosáhlo a rekapitulace témat, které ve společnosti otevřelo. Proto se i na webu anticeny budou objevovat delší texty s nejčastějšími motivy sexistické reklamy. Prvním zveřejněným tématem je spojení sexistické reklamy a násilí, respektive jeho zlehčování, které přispívá k větší toleranci násilí na ženách ve společnosti.