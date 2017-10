Konec agenturních zedníků ze zahraničí. Seznam 15 nejžádanějších profesí se mění

PRAHA Seznam profesí, do nichž budou moci firmy díky agenturnímu zaměstnávání získat cizince, se upraví. Agentury už nebudou moci podnikům dočasně zajišťovat zahraniční zedníky, instalatéry či tesaře a truhláře, ani horníky do hlubinných dolů. Nově budou moci přidělovat podnikatelům lidi ze zemí mimo EU, kteří mají v Česku zaměstnaneckou a modrou kartu či pracovní povolení. Počítá s tím schválená novela vládního nařízení, která začne platit dva týdny po vydání ve sbírce zákonů.

Agentury budou podnikům moci zajistit dočasně cizince do 15 nejžádanějších profesí, v nichž v Česku dlouhodobě chybí pracovníci. Posílat do firem mohou třeba slévače, kováře, opraváře strojů, potravinářské pracovníky, šičky či řidiče autobusů a nákladních aut. Lidi ze zahraničí zaměstnává přímo agentura, do provozů je pak přiděluje. Agenturní síly mají mít srovnatelné podmínky a mzdy jako kmenoví zaměstnanci.



Dosud mohly agentury přidělovat do podniků cizince ze zemí mimo EU bez pracovních povolení. Nyní to mohou být i lidé se zaměstnaneckou a modrou kartou či pracovním povolením.

Zásadní výhrady k novele nařízení měli místopředseda vlády pro vědu Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) i odboráři. Vicepremiér trval na tom, aby se celé nařízení úplně zrušilo. Odbory zas požadovaly, aby agentury mohly zahraniční vysokoškoláky posílat do firem jen na ty pozice, pro které mají vzdělání. Kabinet předpis přijal minulý týden.

V roce 2012 přidělily agentury do firem podle údajů úřadů práce 4292 cizinců. V minulém roce to bylo dočasně už 22.383 pracovníků z ciziny. Ministerstvo práce očekává, že počet se bude dál zvyšovat. Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU. Podnikatelé si stěžují na nedostatek lidí, žádají síly ze zahraničí. Opakovaně kritizovali složité a zdlouhavé vyřizování povolení pro cizince.

Podle zprávy inspekce práce o kontrolách za loňský rok v posledních třech letech agenturní zaměstnávání „nabylo na intenzitě“. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) pak loni koncem roku při své návštěvě pražského inspektorátu mluvil o problému skrytého agenturního zaměstnávání, kdy cizince v Česku zaměstnávají načerno zahraniční agentury. Zmínil zejména polské agentury, které do ČR přivážejí ukrajinské síly.

Podle ministerstva práce agentury ze zemí EU mohou v ČR zaměstnání zprostředkovávat jen „dočasně a ojediněle“ a musí to oznámit úřadu práce. Práci mohou zajistit nejvýš na rok. Pracovní povolení nepotřebují lidé, které do zahraničí vysílá jejich zaměstnavatel. Pro něj pracovník v cizině pracuje a dostává od něj mzdu, sociální pojištění si pak platí v původní zemi. Stačí povolení k pobytu z vysílacího státu. Podle odhadů zástupců českých agentur práce jsou v Česku tisíce ukrajinských pracovníků s polským vízem.

Na skryté agenturní zaměstnávání se inspekce zaměřila loni ve druhém pololetí. Při mimořádné akci tehdy provedla 296 kontrol. Odhalila zprostředkování práce bez potřebných povolení u 110 subjektů. Podle podkladů pro vládu právě cizincům hrozí pracovní vykořisťování.