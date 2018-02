Silničáři zavřeli ‚havarijní‘ most u Černé Hory, další zátěž neunese

BRNO Silničáři v pondělí v 15:00 uzavřeli most u Černé Hory na Blanensku na silnici I/43. Most, který je od loňska v havarijním stavu, už nyní ani po dočasném podepření neunese další zátěž. Od září se po něm jezdilo v jednom směru, nyní začala veškerá auta jezdit přes Černou Horu.

Zavřený most bude stržen a po novém mostě na obchvatu by měla auta začít jezdit na konci letošního roku, řekl novinářům mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.



ŘSD nyní dokončuje výběrové řízení na firmu, která most zbourá a postaví nový. „Obálky s nabídkami firem budeme otevírat 23. února, v březnu očekáváme stavební povolení od krajského úřadu a v březnu by se také mělo začít bourat a bezprostředně stavět. Pořád předpokládáme, že se stavba stihne tak, aby na most mohla auta vjet ještě letos,“ řekl Rýdl.

Černou Horu tak čeká kritický rok, protože na průtahu městem, který není na těžkou kamionovou dopravu stavěný, projede denně kolem 15 000 aut. Most se měl původně pouze opravovat, jenže loni v létě se zjistilo, že je v tak špatném stavu, že je potřeba jej zbourat a postavit nový. Od září do pondělka jezdila alespoň auta ve směru na Svitavy po mostě omezenou rychlostí.

Městys společně s krajem a ŘSD usilovali o objížďku pro nákladní auta nad 12 tun, která měla jezdit od Svitav směrem na Mohelnici a dále po dálnici směrem na Olomouc a Brno. Ministerstvo dopravy však tuto objížďku zamítlo a tranzitní doprava tak musí naplno jezdit přes městys. V podobné situaci jsou například dlouhodobě také obce Lipůvka, Milonice a Lažany jižně od Černé Hory. Již desetiletí čekají na stavbu dálnice či kapacitní silnice z Brna na sever, která tranzitní dopravu vyvede z obydlených míst.