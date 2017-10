Dálnice D6 bude na Karlovarsku sjízdná zdarma. Kraj přesvědčil ministerstvo

KARLOVY VARY Dálnice D6 v Karlovarském kraji bude od příštího roku sjízdná bez dálničního poplatku. Ministerstvo dopravy vyhovělo žádosti kraje, aby se celý úsek mezi Chebem a Karlovými Vary vyjmul ze sítě zpoplatněných silnic, napsal v pátek server deník.cz.

Ministerstvo původně zvažovalo, že zruší poplatky jen na úseku okolo Sokolova, který slouží jako obchvat města. Nakonec se ale ministr Dan Ťok (za ANO) zřejmě nechal přesvědčit argumenty, že by se tím dálnice rozkouskovala na několik placených a neplacených úseků.



„Obchvat Sokolava v délce zhruba deseti kilometrů byl logickým krokem, který by ale způsobil řadu dalších potíží. Zůstal by zpoplatněn pětikilometrový úsek mezi Sokolovem a Karlovými Vary a šestnáctikilometrový mezi Sokolovem a Chebem. Řidiče by to mátlo a ve výsledku by dálnici objížděli ještě víc než dnes,“ řekl serveru Ťok.

Ministr se před týdnem setkal i se starosty obcí v Karlovarském kraji. Všichni jej přesvědčovali, že současný stav je špatný a na dálnici by se platit nemělo. V obcích okolo dálnice doprava několikrát zhoustla a lidé, kteří známku nutně nepotřebují, dálnici objíždějí. Vyhýbání se placené dálnici není jen snahou českých řidičů. I Němci se často na čerpacích stanicích snaží zjistit, jak se lze dálnici vyhnout.