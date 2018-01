Sklizeň vína byla v minulém roce sice kvalitní, ale kvůli nízké úrodě stoupnou ceny

PRAHA Víno z hroznů loňské sklizně dozrává, mnozí vinaři už lahvují. A potvrdilo se, že ročník 2017 bude zapsaný ve statistikách jako vydařený. „Pěkné“ víno je zejména z červených odrůd, ale ani ty bílé prý nezaostávají. Jedinou potíží je úroda, meziročně v průměru o 30 procent nižší.

Méně hroznů zároveň znamená jejich vyšší cenu. Svaz vinařů ale odhaduje, že zdražení nebude zásadní, na jedné lahvi pro koncové zákazníky zhruba o dvě až tři koruny.Na nižší úrodě se loni podepsaly zejména květnové mrazy, letní sucho a pak deštivý podzim.

„Výnos se pohybuje na úrovni kolem 5,2 tuny z hektaru, což je sice zhruba desetiletý průměr, jenže ten se rok od roku snižuje. Některým vinařům loni dokonce pomrzla celá úroda a nemají žádné víno. Kvalita vína u ostatních je však dobrá až velmi dobrá,“ hodnotí loňský ročník prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray.

Vyšší cena vín loňského ročníku se pro koncové zákazníky projeví až poté, co přijdou na trh, tedy ve druhé polovině letošního roku. Znamená to také, že českého a zejména moravského bude o něco méně. Běžně tvoří domácí produkce zhruba třetinu celkové spotřeby, někdy i 40 procent, v případě ročníku 2017 to bude necelých 30 procent.

Cukru a kyselinek tak akorát

Neznamená to však, že by nabídka v obchodní síti byla nižší. Producenti mají leckdy ještě zásoby z minulých let, anebo hrozny nakupují v zahraničí – v takovém případě je ale nemohou označovat za domácí produkci.

Vinaři tak dobrou kvalitou přirovnávají loňský ročník k roku 2015 a poměrem vysoké kvality versus nízké úrody k roku 2003. Pochvalují si zejména vyvážený poměr cukernatosti i kyselinek a chválí odrůdy, jako je rulandské, chardonnay, müller nebo veltlínské.

„Loňský ročník máme povedený, část už lahvujeme a nejsou to až tak lehká vína. Víno je plné, voní a dobře se pije. A příjemné překvapení jsou zejména červené odrůdy,“ připomíná Stanislav Hrabal z Rodinného vinařství Hrabal ve Velkých Bílovicích.

„Sedmnáctka se postupně jeví velice slušně. Lahvovat budeme do nějakého dubna až května, pak bude definitivně jasno,“ přidává se vinař Jaroslav Vaďura z Polešovic na Uherskohradišťsku.

Spotřeba vína bez ohledu na velikost úrody rok od roku mírně roste. Výkyvy vyrovnává dovoz, který saturuje přibližně dvě třetiny domácí spotřeby.

Podle údajů Českého statistického úřadu vypil každý občan včetně kojenců v roce 2016 v průměru 19,6 litru vína. To je o „sedmičku“ víc než v předchozím roce a druhý nejvyšší údaj v historii země. Sami vinaři ale uvádějí o něco vyšší údaj o domácí spotřebě než statistici – v roce 2016 přes 20 litrů na hlavu.

„Hlavním důvodem růstu spotřeby je vyšší koupěschopnost zákazníků. Lidí, kteří vínu rozumí a umí si ho vychutnat, sice pomalu přibývá, ale největším tahounem, zhruba ze 70 procent veškerého prodeje, jsou stále vína ze supermarketů v ceně kolem 70 až 100 korun,“ říká tajemník Svazu vinařů Martin Půček.

Cena spotřebu neovlivní

Skutečnost, že vína loňského ročníku od domácích vinařů o něco podraží, ale nebude mít na vývoj spotřeby vliv. Řetězce vytrvale tlačí ceny dolů co nejvíc. A na druhé straně roste, byť zatím pomalu, počet konzumentů, kteří na víně penězi nešetří.

„Lidé jsou zvyklí na určité ceny a podíl těch, kteří umí ocenit skutečnou kvalitu, není velký. Ale, pravda, postupně roste,“ připouští vinař Hrabal.

Objem loňského prodeje vína ještě není známý, ale čísla největšího vinařského uskupení u nás – společnosti Bohemia Sekt – naznačují, že bude opět o něco vyšší. Prodeje ovládaných značek tichých vín Habánské sklepy, Víno Mikulov, Chateau Bzenec a Vinařství Pavlov vykázaly nárůst o více než osm procent na celkových více než jedenáct milionů lahví.

A v případě sektů a šumivých nápojů prodala společnost loni na českém trhu přes 16 milionů lahví, což je meziroční nárůst o šest procent. Bohemia Sekt tím překonal svůj dosavadní prodejní historický rekord z roku 1999, kdy lidé sektem oslavovali příchod nového milénia.