Poruchová, ale lehce opravitelná. Legendární Škoda 1203 slaví padesátiny

PRAHA Škoda 1203 nebo také "dvanáctsettrojka" slaví padesátiny. I za tak dlouhou dobu mikrobus ještě pořád najdeme v garáži nejednoho nadšence. První karoserie československého užitkového automobilu vyrobili ve Vrchlabí 5. června 1968, kompletní vůz vyjel ze závodu na podzim téhož roku. I když se na dvanáctsettrojku často nesla vlna kritiky, automechanici na ní nedají dopustit. Poruchová, ale lehce opravitelná – takový byl neoficiální slogan legendárního vozu.

Dvanáctsettrojky se vyráběly v několika verzích. Kromě klasického mikrobusu po silnicích jezdila i sanitka, která měla změkčené pérování, valník se zadní korbou, verze pro kempování v přírodě či pohřební vůz. Ten měl dokonce redukční převodovku pro možnost jízdy krokem v pohřebním průvodu.



Vývoj užitkového vozu automobilky Škoda Auto trval dlouhých dvanáct let. První prototyp mikrobusu s názvem 979/I sestavili v Automobilovém závodu Vrchlabí v roce 1956. Na řadu přišlo několik dalších prototypů, které se více než vzhledově lišily spíše technicky. Začátek výroby se posouval mimo jiné kvůli zásahům Ministerstva všeobecného strojírenství. To v roce 1961 nařídilo Škodě, aby souběžně vyvinula terénní verzi užitkového vozu s pohonem všech čtyř kol, tzv. Agromobil. Ministerstvo ale po dvou letech projekt odpískalo. Vyrobilo se tak pouze třináct prototypů.

Dalším požadavkem státu bylo, aby měla nová dvanáctsettrojka co nejvíce stejného příslušenství jako připravovaná Škoda 1000 MB. Kromě palubovky se jednalo například o zadní světla. Po překonání všech komplikací a splnění nařízení od státu v květnu 1965 dostala příprava výroby mikrobusu zelenou.



Objevil se ovšem docela velký problém. Škodu 1203 nebylo kde vyrábět. Motory se tak narychlo začaly vyrábět v Trnavě v montážním závodu domácích spotřebičů. Vozy se následně kompletovaly ve Vrchlabí. První karoserie vyjela z nové svařovací linky vrchlabského závodu 5. června 1968. Do roku 1981 se ve Vrchlabí vyrobilo necelých 70 tisíc dvanáctsettrojek.



Terčem kritiky a úšklebků

Vůz Škoda 1203 byl často terčem posměchu a kritiky. Řidiči vyčítali dvanáctsettrojce například to, že v létě topila, v zimě naopak chladila, motor se často přehříval a jízdní vlastnosti podle nich nebyly úplně ideální.

„Největší kritika se podle mě objevila v 90. letech. Lidé v 80. a 90. letech byli totiž zvyklí, že auta vydržela 20 let. Dvanáctsettrojka ale na tuto životnost nebyla konstruovaná. Dnešní auta vydrží šest let a nikdo se nad tím nepozastavuje, přitom Škoda 1203 vydržela například 12 let a řidiči ji považovali za krám. Dvanáctsettrojka byla podle mě na tu dobu nadčasovým vozem,“ řekl pro server Lidovky.cz Roman Jirouš, který v Žacléři ještě v loňském roce skládal z náhradních dílů nové dvanáctsettrojky.

Škoda 1203 se stala jedním z nejrozšířenějších malých užitkových vozidel.

Po roce 1981 se výroba auta přesunula do Trnavy, kde se o celou produkci staral TAZ Trnava. Po více než 30 letech se Škoda 1203 vrátila zpět do Česka, konkrétně do Žacléře, který je vzdálený 16 kilometrů od Vrchlabí. Zde se vyráběly náhradní díly a zde také následně automechanici, včetně Romana Jirouše, sestavovali nové mikrobusy. Firma s názvem Roman Jirouš - OCELOT Žacléř byla primárně zaměřená na výrobu náhradních dílů. Po odkoupení výroby z TAZ ale začali auta kompletovat. Se sestavováním dvanáctsettrojek skončili v Žacléři 31. prosince 2017. „Od letoška se věnujeme opět naši původní činnosti, a to je výroba náhradních dílů. Pokud chce někdo novou dvanáctsettrojku, tak mu zajistíme díly, smontovat si ji už musí sám,“ dodal Jirouš.

Výroba dvanáctsettrojky se poměrně protáhla. Poptávka neklesala a na trhu nebyl po revoluci podobný vůz, který by naplnil potřeby tehdejších začínajících podnikatelů. „Nejprve se počítalo s výrobou do roku 1985, potom přišla revoluce a nebyla tady žádná dodávka. Dvanáctsettrojka byla jediným autem, s kterým se dalo v Česku v 90. letech podnikat. To zapříčinilo boom a výroba nakonec skončila v roce 1999,“ vzpomíná Jirouš. Škoda 1203 splňovala dokonce ekonormu Euro 2. Až do konce své kariéry mělo auto atmosférický karburátor.



O legendární mikrobusy je pořád zájem

„Nové Škodovky 1203 jsou hezčí, už nejezdí jenom z recese. Dneska to jsou takové ‚voňavky‘ srovnatelné se starou Octavií nebo Rapidem. Poptávka po dvanáctsettrojce je proto pořád. Někdo si ji například nechá smontovat a ponechá si ji jako investici do budoucna,“ popsal zájem o mikrobus Roman Jirouš. Ročně se v minulosti firmě Ocelot Žacléř povedlo zkompletovat okolo deseti vozů.

Škoda 1203 jako sanitní vozidlo v Olomouci.

Podle Jirouše by se dvanáctsettrojek dnes zachovalo ještě více, kdyby motory z mikrobusu nevyužívaly hasičské záchranné sbory. Ty je údajně rozebírají a opravují z nich své přenosné motorové stříkačky PS 12. „Opraváři PS 12 rozebírají motory z 1203 a ty tak postupně mizí. Ty hasičské motory mají životnost někdy půl roku, maximálně dva až tři roky. Nejde to nahradit ničím jiným než součástkami z motorů aut,“ říká Jirouš.