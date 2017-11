Škoda Auto bude v Mladé Boleslavi vyrábět elektromobily od roku 2020

MLADÁ BOLESLAV Škoda Auto bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem. Od roku 2019 bude v Boleslavi vyrábět také elektrické komponenty pro plug-in hybridy. První elektrifikovaný sériový model značky Škoda na trh vstoupí již v roce 2019.

Půjde o Škodu Superb s plug-in hybridním pohonem, který bude sjíždět z linky v závodě v Kvasinách. Firma to v pátek uvedla v tiskové zprávě. Výroba vozů s klasickým pohonem ale bude v Mladé Boleslavi pokračovat i po roce 2020.



V roce 2020 přibude k plug-in hybridu Superb první model s čistě elektrickým pohonem. Na letošním autosalonu v Šanghaji automobilka představila elektrickou studii Škoda Vision E, na které prezentuje své představy o budoucnosti autonomní jízdy s elektrickým pohonem.

Škoda plánuje do roku 2025 zákazníkům nabídnout pět vozů s čistě elektrickým pohonem v různých segmentech. „Těší nás, že první vůz značky Škoda s čistě elektrickým pohonem bude vyráběn v České republice. Toto rozhodnutí potvrzuje velkou důvěru koncernu v zaměstnance společnosti Škoda Auto. Je to důležitý krok pro budoucnost značky Škoda i České republiky jako jednoho z center automobilového průmyslu,“ řekl předseda představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard Maier.

Elektrifikace modelů značky Škoda a výroba elektrických komponentů pro koncern Volkswagen patří podle firmy mezi důležité pilíře Strategie 2025. Dalšími důležitými oblastmi jsou digitalizace produktů a procesů, vstup na nové trhy a rozšiřování klasické výroby automobilů o mnoho dalších služeb souvisejících s mobilitou.

Mateřský koncern Volkswagen investuje do konce roku 2022 do elektromobilů, autonomního řízení a služeb nové mobility 34 miliard eur (870 miliard Kč). Celkové investice skupiny v příštích pěti letech pak dosáhnou 72 miliard eur (1,8 bilionu Kč). Vyplývá to z nejnovějšího plánu výdajů na období 2018 až 2022, který v pátek schválila dozorčí rada. Plán má pomoci automobilce stát se předním světovým výrobcem elektromobilů.

Škoda Auto provozuje tři výrobní závody v Česku a zaměstnává v nich zhruba 30.000 lidí. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s místními partnery. V roce 2016 dodala Škoda Auto zákazníkům 1,127.700 aut, třetí rok po sobě to bylo přes milion vozů.