Škoda bude vyrábět baterie pro elektromobily. Využije je i Kodiaq a Superb

MLADÁ BOLESLAV Automobilka Škoda Auto získala od koncernu Volkswagen zakázku na výrobu baterií potřebných pro pohon aut s elektromotory. Jde o zásadní produkt budoucnosti, díky němuž vzniknou i nová pracovní místa.

Jejich počet ani celkový rozsah zakázky není zatím znám, rozsah výroby by ale měl pokrývat nejméně produkci elektrovozů Škoda. Píše to úterní Mladá fronta Dnes ve středočeské regionální příloze.

„Je to velmi důležité téma, protože stále klesá podíl prodaných dieselových motorů a vypadá to, že tento trend zatím nikdo nedokáže otočit. My proto potřebujeme nové produkty, abychom měli budoucnost. A momentálně se nám podařilo získat zakázku na výrobu baterií pro elektrovozy,“ řekl MfD předseda odborů ve Škoda Auto Jaroslav Povšík.

Baterie mají podle deníku vznikat v hale, kde se dosud vyrábí například motory nebo některé převodovky. „Zaměstnanci na motorech přijali zprávu o přidělení zakázky na montáž baterií pro elektroautomobily do Mladé Boleslavi s nadšením. Berou to jako jistotu do budoucnosti,“ uvedli podle listu odboráři.

Jednotlivé lokality patřící Volkswagenu soupeří o zakázky a koncern chce výrobu součástí na vozy s elektrickým pohonem soustředit především do Německa.



Celý koncern včetně Škody plánuje nahradit část produkce dnešních aut právě těmi elektrickými, což podle odborářů přinese pokles výroby běžných motorů a převodovek a ztrátu pracovních míst. Proto je pro Škodu přidělení zakázky na výrobu baterií velmi podstatné.

Škoda plánuje podle deníku vyrábět své dosavadní modely Superb a Kodiaq s instalovanými elektromotory a později i zcela nový vůz.

Ve středu bude podepsáno memorandum o spolupráci vlády a zástupců automobilového průmyslu v dalším rozvoji odvětví, a to právě v oblasti elektromobility, vývoje autonomních vozidel a digitalizace výroby.