Škoda Auto plánuje příští rok vyrobit až 100 tisíc vozů Karoq

Mladá Boleslav/Palermo (Itálie) Automobilka Škoda Auto plánuje příští rok vyrobit až sto tisíc nových vozů Karoq. Jeho výroba začala na konci července, automobilka očekává, že letos vyrobí zhruba 20 tisíc kusů nového SUV. Škoda zatím na vůz v Česku přijala přes 3000 předobjednávek, oficiální prodej začne 18. října a v následujících dnech by se první objednané vozy měly dostat k zákazníkům. Na prezentaci vozu to uvedl zdroj z automobilky.

Škoda v příštím roce plánuje prodat v Česku 13 až 14 tisíc vozů kategorie SUV, do které kromě modelu Karoq patří také větší Kodiaq. Díky nabídce těchto modelů by mohl vzrůst podíl SUV na prodeji nových aut ze současné necelé čtvrtiny na více než 30 procent. Další nárůst se čeká s příchodem nového crossoveru od Škody v roce 2019.



Karoq se vyrábí ve východočeských Kvasinách. Od příštího roku by měl sjíždět i z linky v Mladé Boleslavi, kde nahradí model Rapid, který se přesouvá na linku vyrábějící Fabii a Rapid Spaceback.

Karoq na trhu nahrazuje model Yeti. Proti svému předchůdci se Karoq prodloužil o 16 centimetrů na 4,38 metru, šířka je 1,84 metru, tedy o 3,5 cm více. Zavazadlový prostor se zvětšil o 106 litrů na 521 litrů. Při sklopených zadních opěradlech činí objem až 1630 litrů.

Škoda v současnosti připravuje také svůj první elektromobil. Podle plánu má jít o nejsilnější sériový vůz značky. Auto o rozměrech mezi Octavií a Superbem bude disponovat výkonem až 225 kW, tedy přes 300 koní. Uvedli to zástupci automobilky. Škoda letos představila koncept elektromobilu pod názvem Vision E na autosalonech v Šanghaji a ve Frankfurtu. Sériová podoba má přijít v druhé polovině roku 2020. O rok dříve jí bude předcházet hybridní model.

Elektromobil má mít dojezd až 600 kilometrů a zrychlit z nuly na 100 km/h má za méně než šest vteřin. Svým výkonem překoná dosud nejvýkonnější přeplňovaný benzinový ‚dvoulitr‘, který má v Superbu 280 koní.



Do roku 2025 plánuje Škoda pět modelů na elektrický nebo hybridní pohon, o pět let později by měla mít elektrickou verzi u každé modelové řady. Vedle toho bude rozšiřovat i nabídku modelů na CNG.

Škoda Auto je součástí německého koncernu Volkswagen. Provozuje tři výrobní závody v Česku a zaměstnává v nich zhruba 30 tisíc lidí. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s místními partnery. V roce 2016 dodala Škoda Auto zákazníkům celosvětově 1 127 700 aut, třetí rok po sobě přes milion vozů.