Škoda chce letos v Česku prodat 90 tisíc aut, loni jich automobilka prodala téměř o 6 tisíc méně

Praha Škoda Auto plánuje letos v Česku zvýšit prodej na 90 000 nových aut. Loni firma v tuzemsku prodala přes 84 000 vozů. Tržní podíl značky na trhu by se měl pohybovat kolem 33 %. Na setkání s novináři to ve čtvrtek uvedl ředitel Škoda Auto ČR Luboš Vlček.

Celý trh podle Vlčka letos skončí blízko úrovně 270 000 prodaných aut. Loni to bylo podle statistik 271 600 aut, ale z toho 35 000 až 40 000 směřovalo do ciziny v rámci tzv. reexportů. „Letos podobný trend nepředpokládáme mimo jiné kvůli změně kurzu koruny k euru. Proto se dá říci, že i letos má domácí trh slušnou dynamiku,“ podotkl.

Od ledna do srpna Škoda v tuzemsku zvýšila prodej o čtyři procenta na 59 320 aut. Prodeje Škody letos mírně rostou v oblasti firemních flotil, o 12 % pak vzrostly prodeje fyzickým osobám.

V samotném srpnu celý trh posílil o 31 %. Bylo to způsobené tím, že prodejci některých značek registrovali velké množství vozů na sebe, které se pak ve statistikách objevily jako prodané, i když si je neodvezli koncoví zákazníci. Důvodem jsou nová pravidla měření emisí od letošního září, kterými některé modely ještě nestihly projít, a od září by se tak nemohly v Česku jako nové prodávat. Podle Vlčka však Škoda cestou prodeje na sklad dealerů nešla. Předzásobení trhu se podle něj projeví v poklesu prodejů v září a říjnu, když jen za první týden v září se prodalo meziročně o 2500 nových aut všech značek méně.

V sekci prodeje ojetých aut plánuje letos Škoda prodat v rámci programu Škoda Plus 50 000 aut, tedy o 10 000 automobilů více než loni. Do srpna zvýšila prodej o 14 % na 33 000 aut. V roce 2020 plánuje v rámci Škoda Plus prodat 100 000 ojetin. Do programu Škoda Plus je zapojeno 124 certifikovaných prodejních míst. Škoda má v Česku celkem 184 showroomů.

Servisní služby vzrostly od srpna o dvě procenta na 641 000 návštěv autorizovaných servisů. Obrat z prodeje originálních dílů stoupl o šest procent na 2,13 miliardy korun.