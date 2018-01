Utajení vlastníci Škody Investment prodali čínskému fondu solární elektrárnu

PLZEŇ Majitelé plzeňské Škody Investment a.s. prodali čínskému fondu solární elektrárnu FVE Tuchlovice na Kladensku, která měla předloni zisk 49 milionů korun. Utajení vlastníci Škody Investment si ještě před prodejem své firmy a Škody Transportation investiční skupině PPF vyplatili dividendy a do nové firmy si převedli nemovitosti za dvě miliardy.

Škodu Investment vzniklou na základech Škody Holding vlastní anonymní majitelé prostřednictvím firem založených v daňových rájích. Podle serveru HlídacíPes.org ovládají část podílu Marek Čmejla a Jiří Diviš, bývalí manažeři firmy, nepravomocně odsouzení ve Švýcarsku za podvod a praní špinavých peněz v kauze Mostecká uhelná společnost.



Z firmy před jejím prodejem PPF vyvedli podle serveru podstatnou část majetku, která dále zůstane v jejich vlastnictví. Do firmy, kterou nyní spoluvlastní, převedli nemovitosti v hodnotě dvou miliard korun a zároveň si vyplatili dividendy téměř 83 milionů korun, uvedl.

Elektrárnu Tuchlovice koupil přes kyperskou společnost Luzara Limited čínský China Central and Eastern Europe Fund, který sídlí v Lucembursku a založila jej čínská exportní banka. Kolik za zdroj s výkonem téměř osm megawattů Číňané zaplatili, není jasné. Předseda představenstva Škody Investment, právník Josef Brož, nechtěl transakci komentovat.

Čínský fond koupil na konci roku 2016 solární elektrárny - PV Rosice, PV Čekanice a Hefra Solarpark o celkovém výkonu šest megawattů.

Kolem elektrárny v Tuchlovicích panovaly podle serveru dohady o správnosti udělení licence na provoz. Od roku 2013 řešil soud žalobu na ochranu veřejného zájmu. Podle Nejvyššího státního zastupitelství nebyla v době revize na elektrárně na podzim roku 2010 nainstalovaná ani polovina solárních panelů a neměla tedy získat licenci k provozu. Krajský soud žalobě na FVE Tuchlovice vyhověl a licenci elektrárně zrušil. Nejvyšší správní soud ale loni na jaře po kasační stížnosti elektrárny rozsudek zrušil. Případem se bude znovu zabývat krajský soud.

Investiční skupina PPF Petra Kellnera převezme Škodu Transportation se Škodou Investment ihned poté, co transakci schválí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. ÚOHS by měl vydat souhlas do března. PPF má za plzeňské strojírny zaplatit podle odhadů médií přes deset miliard korun.