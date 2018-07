Škoda JS vyrobí pro britskou elektrárnu části jaderného reaktoru za stovky milionů

Plzeň Škoda JS, dříve Jaderné strojírenství, vyrobí a dodá klíčové zařízení pro britskou jadernou elektrárnu. Jde o dvě sady vnitřních částí tlakové nádoby jaderného reaktoru EPR 1600 megawattů pro budovanou elektrárnu Hinkley Point C v hrabství Somerset. Plzeňské strojírny se staly subdodavatelem francouzského koncernu Framatome. ČTK to v úterý řekl mluvčí Škody JS Jan Stolár. Hodnotu kontraktu firma nesdělila. Podle informací ČTK jde o stovky milionů korun.

„Součástí dodávky jsou zejména koš aktivní zóny, těžký reflektor a horní vnitřní části, což je obdoba horního bloku na reaktoru VVER 1000 (typ užívaný v bývalém východním bloku),“ uvedl.

Kontrakt navazuje na obdobné dodávky Škody JS pro francouzské partnery v případě jaderných elektráren ve Finsku a Číně. Na finské Olkiluoto 3 dodala v roce 2010 koš aktivní zóny, těžký reflektor a horní vnitřní části, stejné díly pak pro čínskou elektrárnu Tchaj-šan 1 v roce 2012. V obou případech už je zařízení součástí reaktorů, provozovatel jaderné elektrárny Olkiluoto 3, společnost TVO, letos v květnu oznámil, že úspěšně dokončil horké provozní testy nového reaktoru typu EPR. „Po květnovém zavezení paliva do aktivní zóny reaktoru bloku Tchaj-šan 1 byla zahájena fáze fyzikálního spouštění reaktoru. Komerční provoz by tak mohla čínská elektrárna zahájit už koncem letošního roku,“ uvedl mluvčí.

Škoda JS s 1100 zaměstnanci zvýšila loni meziročně zisk před zdaněním na více než dvojnásobek na 374 milionů Kč. Podnik utržil 4,7 miliardy korun, meziročně o pět procent více. Vývoz do 12 zemí, zejména na Slovensko, do Maďarska a na Ukrajinu, tvořil už 68 procent. „S francouzskými partnery dlouhodobě spolupracujeme a jsme hrdí na to, že jsme své postavení v jejich dodavatelském řetězci znovu obhájili. Naší hlavní konkurenční výhodou je vysoká kvalita, zkušenost, inovativnost a kvalifikace lidí,“ řekl předseda představenstva Škody JS Vladimír Poklop. Podle něj je podnik připraven nasadit kapacity, znalosti a dovednosti získané v zahraničních projektech i při výstavbě nových jaderných zdrojů v ČR.

Koš aktivní zóny váží zhruba 80 tun. Jde o svařovanou a opracovanou konstrukci z nerezové oceli pro usměrnění chladiva do aktivní zóny. Těžký reflektor z nerezové oceli váží asi 100 tun. Je složený z opracovaných kroužků s chladicími otvory a slouží k odrážení neutronů. Horní vnitřní části váží 80 tun. Tvoří je svařovaná konstrukce, která vede vložené tyče pohonů pro řízení výkonu reaktoru.