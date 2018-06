Skončil se závody Rallye Dakar, nyní sestavuje nejrychlejší invalidní vozíky v Česku

VELKÉ MEZIŘÍČÍ Invalidních vozíků najdeme na trhu hned několik. Elektrický vozík, který sestavuje bývalý účastník Rallye Dakar Ivo Kaštan, je ale nejrychlejším sériově vyráběným vozíkem v Česku. V běžném provozu na silnici jede rychlostí 25 km/h, při offroadovém režimu ale dosahuje až rychlosti 45 km/h.

Základní cena vozíku je 193 000 korun. Zdravotní pojišťovna na jeho pořízení lidem s postižením nepřispívá.

Rychlost však není všechno. Senioři a invalidé mohou díky vozíku Rid-e zažít pocit, jako kdyby jeli na motorce. „Prodávám vítr ve tváři,“ tvrdí Ivo Kaštan.



Motocyklový závodník, devítinásobný účastník Rallye Dakar, držitel světového rekordu a nyní i konstruktér nejrychlejších invalidních vozíků v Česku – to je Ivo Kaštan. Už víc než deset let se věnuje prodeji malých motorek Honda Monkey. Nedávno se spolu se svojí manželkou Vierkou Kaštanovu pustil také do výroby elektronických vozíků Rid-e, které vzhledem připomínají spíše motorku. Vznikla tak ryze rodinná firma Ikbike.

Kaštan: Prodávám vítr ve tváři

„Chtěl jsem sestrojit něco pro lidi, kteří neumí chodit. Zároveň se mělo jednat o vozidlo, které nikdo nevyrábí. Vozík, který dojede daleko, má solidní rychlost a jízda s ním bude zábava,“ popsal vznik vozíku Kaštan.



Téměř po roce vývoje prodal v roce 2015 první elektrický invalidní vozík. Následující dva roky prodával další v omezeném režimu. Některé objednávky odmítal. Chtěl totiž nejdříve otestovat, jak budou na nový vozík reagovat samotní zákazníci. „Na začátku jsme měli několik stovek objednávek. My jsme si ale chtěli všechno nejdříve pořádně otestovat a získat zpětnou vazbu. Snažili jsme se vychytat drobné nuance,“ popsal Kaštan.

Motorka nebo vozík?

Elektrovozík Rid-e nevypadá jako klasický invalidní nebo seniorský vozík. Není těžké splést si jej s nějakou speciální tříkolkou. Přední část tvoří řídítka z motorky, které jsou vybavené plynovou rukojetí, brzdou, ovládaním světel i blikačů a zpětnými zrcátky. Řízení si může každý zákazník upravit podle svých potřeb. Řidič, nebo spíše jezdec, sedí v pohodlné sedačce od britské firmy Cobra. Ta vyrábí sedačky například do vozů, které závodí v Le Mans. Speciální mechanický vozík dodává český výrobce Kury. Ivo Kaštan vyrábí elektrický pohon a stará se o zkompletování vozíku.

Na jedno dobití dojede vozík až 100 kilometrů. Slabší baterie by měla vydržet nejméně 80kilometrovou trasu, příplatková verze baterie zatím ujela podle Kaštana až 140 kilometrů. Elektrovozík do plna dobijete za dvě hodiny.



Ivo Kaštan Motocyklový závodník, devítinásobný účastník Rallye Dakar, držitel světového rekordu a konstruktér.



Od prvního startu na Dakaru 96 je nejznámějším českým motocyklovým jezdcem cross-country rallye. Průkopník české motocyklové účasti na Rallye Dakar.



V roce 1996 začínal jako amatér, v letech 2004 - 2007 už startoval jako profesionál v prestižním francouzském týmu Gauloises international.



Od roku 2007 se věnuje prodeji a úpravám legendárních motocyklů Honda Monkey.



V roce 2009 vytvořil světový rychlostní rekord na Bonnevilleské solné pláni, kdy na motocyklu typu Honda Monkey jel rychlostí bezmála 100 mil/h. Tento rekord dosud nebyl překonán.

Maximální rychlost vozíku v běžném provozu je 25 km/h. Není to tím, že by motor nebyl dostatečně výkonný, ale při větší rychlosti by porušoval předpisy. Elektronický invalidní vozík je totiž legislativně vedený jako kolo a přídavným pohonem. „Když je potřeba, tak na maximální rychlost zrychlíte za dvě sekundy. Není to jenom o tom, že by vozík musel být vyloženě rychlý a měl velké zrychlení. S našim vozíkem v běžném provozu nepřekážíte,“ řekl Kaštan pro Lidovky.cz.

Vozíčkář si může mimo silnici přepnout na offroadový režim, při kterém vozík potom jede rychlostí až 45 km/h. Ještě rychleji jel vozík na Masarykově okruhu v Brně, kdy stroj předvedl svůj maximální výkon. V loňském říjnu usedl do sedačky vozíku závodník Lukáš Šembera a okruh zajel za 6 minut a 9 sekund s průměrnou rychlostí 52,6 km/h. Jedinou úpravou bylo vypnutí jízdních asistentů a omezovačů rychlosti, což samozřejmě není v běžném provozu dovoleno. Tímto počinem se vozík zapsal do České knihy rekordů s stal se nejrychlejším sériově vyráběným invalidním vozíkem v České republice. Maximální rychlost není známa, protože se neměřila.

Vhodný pro invalidy i seniory

Vozík si našel zákazníky i mezi seniory, pro které je už chůze obtížná. Velkou část kupujících tvoří také paraplegici. Výhodou elektrovozíku je možnost odpojit motor a využívat jej pouze jako invalidní vozík.

Zatím v Česku prodal Kaštan více než 70 vozíků, zájem o ně je ale i v zahraničí. „Měli jsme už dokonce nabídky ze Spojených arabských emirátů, jenom chtěli doplnit stínítko nad hlavu. Jako jeden z velmi perspektivních trhů se zatím jeví Polsko,“ sdělil Kaštan.

Ivo Kaštan, devítinásobný účastník Rallye Dakar a zakladatel firmy Rid-e.

Čekací doba na vozík je 6 až 8 týdnů. Výrobu plánuje v budoucnu přesunout do větších prostor.



Kromě prodeje vozíků Rid-e začne Kaštan od července provozovat také výlety pro vozíčkáře. Ti si zapůjčí elektrický vozíček a vydají se společně s průvodcem na místa, kde by se s běžným vozíčkem nepodívali. První půjčovna pod značkou Rentour vznikla u hradu Landštejn v České Kanadě, další budou následovat.