Výkladní skříň čínských peněz v Česku. Co bude s fotbalovou Slavií?

PRAHA Za necelé tři roky na tuzemském trhu proinvestovala čínská finanční společnost CEFC v Česku okolo 30 miliard korun. Za nejvýraznější akvizici lze považovat fotbalový klub Slavia Praha.

CEFC, zastupovaná bývalým politikem ČSSD Jaroslavem Tvrdíkem, koupila Slavii spolu s podnikatelem Jiřím Šimáněm v září 2015. Tedy v době, kdy jí zmítaly existenční problémy. Klub byl v insolvenci a na hraně sestupu do druhé ligy. Šimáněho podíl, stejně tak akcie menších podílníků, CEFC později postupně odkoupila. Aktuálně vlastní 99,9 procenta Slavie, zbytek je v rukou fanoušků.



S fotbalem se Číňané spojili z­ prostého důvodu. Aby budovali svou značku v Evropě. Nepočítaje vstupní investici „napumpovali“ do sešívaného klubu stovky milionů. Peníze šly zejména do nákupu hráčů. Vše za účelem zisku titulu a ­postupu do evropských pohárů, což se loni podařilo. Rozsáhlé investice firma završila odkupem stadionu v Edenu, v médiích se spekulovalo o ceně kolem miliardy.

Nadšení mezi sešívanými příznivci vystřídala v posledních dnech nejistota. Může za to zhruba desetimiliardový úvěr od bankovní skupiny J&T, kvůli němuž zastavila čínská skupina mimo jiné i právě slávistický stadion.



Podle mluvčího CEFC Pavla Bednáře půjdou peníze na nové projekty. Na jaké, není zřejmé, firma blíže záležitost nechtěla komentovat. „Vzala si (CEFC) standardní krátkodobý úvěr na posílení svého rozvoje jako drtivá většina českých firem. Standardně ho zaručila (…) zadlužení nepřesahuje 25­ procent aktiv,“ napsal později Tvrdík na Twitteru.

Partnerství s reprezentací i spolupráce s Nedvědem

O den později vyplula na povrch informace, že šéf CEFC Jie Ťin-ming byl zadržen. To ještě přiživilo diskuzi, na kolik se obě události dotknou chodu Slavie.

S Tvrdíkem, předsedou představenstva klubu, ve čtvrtek nebylo možné se spojit. Na twitterovém profilu ale upoutal pozornost slovy na adresu vysílacích práv na fotbalovou ligu. O jejich přidělení společnosti Pragosport pro roky 2020 až 2024 mělo hlasovat ligové grémium. Pragosport nabízí 150 milionů ročně. „Je to totální ostuda. Předložíme vyšší nabídku ze společnosti Médea/TV Barrandov,“ vzkázal Tvrdík fanouškům. Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace, zájem televize Barrandov, kterou provozuje mediální agentura Médea, později potvrdil.

CEFC přitom v Médee od září loňského roku nepůsobí, Tvrdík odešel z jejího představenstva už v únoru 2017. V jakém vztahu k televizi momentálně je, není zřejmé. Jeho slova lze tak vnímat i jako snahu odvést pozornost od možných problémů čínské společnosti.

Zleva: Jaromír Soukup, Jaroslav Tvrdík a čínská investiční skupina CEFC.

CEFC s investicemi do českého fotbalu nezůstala jen u Slavie. Finančně podporuje i reprezentaci, jejímž je partnerem. Spolupracovala i s Pavlem Nedvědem, nejlepším fotbalistou Evropy za rok 2003, jenž v Číně propagoval mládežnické akademie.