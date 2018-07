Sledujte druhý den cesty k moři elektromobilem. Náš redaktor přes noc zakotvil v Alpách

PRAHA Dá se s elektromobilem dojet k moři zdarma? Redaktor Lidových novin Roman Šitner se rozhodl, že to vyzkouší. Vyrazil v úterý dopoledne z Prahy automobilem Nissan Leaf. Jeho cílová destinace je město Bibione v Itálii. První dobíjecí přestávka proběhla v Písku u nabíječky, která je zdarma. Baterie by podle redaktora vydržela až do rakouských Alp i bez této zastávky, i tak ale drobného zdržení nelituje. Sledujte s námi druhý den jeho cesty do Bibione.