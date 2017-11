Slevy na ‚Černý pátek‘ v Česku zavádí už i autosalony a autobusoví dopravci

PRAHA Do slevových akcí na takzvaný Černý pátek se letos zapojí více kamenných obchodů, poprvé také autosalony, mobilní operátoři a autobusoví dopravci. Dosud byla tato slevová akce v Česku doménou hlavně internetových obchodů.

Autobusový dopravce RegioJet dnešní slevovou akci nazval Black Tuesday a nabízí v ní jízdenky za 199 korun do 66 měst, mimo jiné do Paříže, Londýna či Říma. Operátor O2 se letos do akce zapojuje poprvé, do neděle 26. listopadu je tak u něj možné získat některé telefony levněji.

Pražské hračkářství Hamleys nabídne v pátek ke dvěma hračkám třetí zdarma. Prodejny značky Calzedonia budou mít zase vybraný sortiment se slevou deseti až 30 procent. Obchody Dormeo vyprodávají do konce týdne produkty z předchozích kolekcí „za zlomek původní ceny“. Obchodní domy Kika nabízejí do čtvrtka 30. listopadu nábytek se slevou 15 procent. Black Friday letos pouští poprvé v novém e-shopu řetězec Lidl, v nabídce jsou desítky produktů levnější až o třetinu.

Letos se do Černého pátku zapojí i autosalony. Například Renault Praha Zličín nabízí v tomto týdnu slevu 5000 korun na ojeté vozy a plnou nádrž zdarma. Hyundai Centrum Praha nabídne v pátek a sobotu 30 aut, u kterých inzeruje nejlepší cenu v letošním roce, dále zdarma benzín až za 30 tisíc korun či zimní pneumatiky.

Obchodníci často slibují slevy v desítkách procent, realita ale může být jiná. Srovnávač cen Heureka.cz například spočítal, že průměrná cena při letošních lednových výprodejích v e-shopech dosahovala zhruba 19 procent.



„I když obchodníci deklarují často slevy v řádech vyšších desítek procent, výsledné ceny se od těch dlouhodobě průměrných na internetu neliší,“ uvedl marketingový ředitel Heureka.cz Daniel Blažek. Výše slev a jejich prezentace tak může být v mnoha případech reklamním trikem.

Slevové akce na Černý pátek odstartují předvánoční nákupní sezónu. Řada prodejců letos Black Friday spustila v předstihu či rozšířila na více dnů.

Černý pátek je pro americké maloobchodníky obvykle nejrušnějším dnem v roce. Podle tržeb patří k největším nákupním dnům a zahajuje hlavní předvánoční nákupní sezonu. Označení „Černý pátek“ zřejmě vzniklo v 60. letech minulého století jako popis komplikací, jimž museli řidiči a policisté čelit kvůli výjimečně silné dopravě způsobené náporem nakupujících.