Slevy pro studenty a seniory dopravci vítají, čekají nové cestující a vyšší tržby

PRAHA Státem nařízené slevy mohou být pro dopravce skvělý byznys. Nižší cenu jim vykompenzuje státní rozpočet a vydělat mohou více než dříve. Od prvního září začnou v české dopravě platit rekordně vysoké slevy pro děti, studenty a seniory. Ti z jednorázového, ale i z předplatného jízdného získají slevu 75 procent. Platit tak budou polovinu toho, co dříve. Dopravci změnu vítají.

„Předpokládáme navýšení tržeb,“ říká Kateřina Kratochvílová, předsedkyně představenstva autobusové dopravní společnosti ICOM Transport.

Obdobně mluví i další dopravci. „Očekáváme, že zavedení slev přivede do veřejné dopravy více cestujících,“ říká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Nejisté dopady

Všichni čekají, že míra slev dostane do vlaků a autobusů více cestujících. Studenti stejně jako senioři by mohli více cestovat. Výhodnější ceny pro děti by k výletům mohly motivovat i více rodin. Hlavně u studentů by pak levnější jízdné mohlo konkurovat i dalším formám jejich dopravy – tedy vlastním či sdíleným autům.

Právě očekávaný vyšší zájem cestujících je ale zdrojem řady obav, aby už tak plné spoje nebyly ještě plnější. Varováním je slovenský příklad, kde mládež i senioři mohou cestovat zdarma.

I proto v Česku nakonec neprošlo původně zvažované jízdné zcela zdarma a ministerstvo dopravy nabídlo dopravcům možnost některé spoje ze slev vyřadit. Studenti a senioři by tak teoreticky neměli mít možnost čerpat vysokou slevu na už tak vytížené vlaky. Žádný z oslovených dopravců ale žádné výjimky ze slev zatím nechystá.

„Neočekáváme, že by byl nárůst cestujících dramatický. Proto také nebudeme žádný spoj vyjímat ze slev,“ vysvětluje Roman Herden, mluvčí dopravce Arriva.



Rovněž České dráhy si chtějí nejprve počkat na výsledný efekt slev a až pak například na vlaky ve špičce po dohodě s ministerstvem dopravy slevy nenabízet.

Loterie je to i pro státní rozpočet. Očekává se, že příští rok vyjdou slevy na 5,7 miliardy korun. Pokud ale senioři či studenti začnou cestovat více, může tato částka výrazně narůst.

Výhodná sleva

Českým drahám může nový systém slev přinést i nečekaný finanční benefit. Slevy totiž vypočítávají ze svých běžných cen, za které se ale na dálkových trasách obvykle nejezdí, místo nich se používají tzv. akční ceníky. Pro studenty je nyní mnohdy výhodnější pořídit si akční jízdenku beze slev. K té ale dráhy od státu žádnou kompenzaci nedostanou. Nová výše slevy už bude motivovat ke studentské jízdence. Za tu dráhy vyberou celkově více peněz než za jízdné pro dospělého.

Ostatní dopravci slevu počítají z aktuální ceny pro dospělého v konkrétním vlaku či autobusu. Týká se to například Regiojetu, Flixbusu i Leo Expressu. Tam dopravce spolu s kompenzací od státu získá na jízdě studenta stejně jako u dospělého a ne více.