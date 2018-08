Slevy v dopravě. Jak budou od 1. září pro studenty a seniory reálně fungovat?

PRAHA Od 1. září začnou platit 75% slevy pro studenty a seniory, které nařídil stát. Někteří dopravci už spustili předprodej, zákazníci ale mnohdy nemají představu, jak budou slevy reálně fungovat. Server Lidovky.cz připravil přehled užitečných informací, které vám pomůžou zorientovat se v novém systému.

Kdo má na slevu nárok?

Děti od 6 do 18 let a žáci a studenti od 18 do 26 let. Studenti musí být zapsáni na základní, střední nebo vysoké škole. Pro vysokoškoláky, kteří jsou starší než 26 let, sleva neplatí. Další skupinou jsou senioři. Pro ně je jedinou podmínkou věk vyšší než 65 let. Stejná 75% sleva platila pro lidi s průkazem ZTP/P již v minulosti, pro ně se tedy nic nemění.

Od kdy začne platit?

Původně měly slevy platit už od 10. června, vláda je však na žádost krajů odložila. Oficiálně nakonec platí od soboty 1. září. Žáci a studenti mohou zlevněné jízdné využívat nehledě na to, zda už do školy chodí, nebo ještě mají prázdniny. Zároveň sleva není omezena na trasu mezi školou a domovem, jak tomu bylo dosud.

Jak se sleva počítá?

Jedná se o 75% slevu z plného jízdného. Studenti a senioři tak nebudou jezdit za čtvrtinu ceny, která je pro ně nyní běžná, ale vypočte se na základě obyčejné jízdenky bez jakýchkoliv slev.

Probíhá už předprodej?

Ano, ale jen u některých dopravců. RegioJet začal s předprodejem už v červenci, České dráhy budou zlevněné jízdenky ale prodávat až od 1. září. Leo Express zatím zlevněné lístky také nenabízí.

V jakých vlacích bude sleva platit?

Ve všech vlacích všech dopravců v Česku. Je jedno, zda se jedná o Pendolino, IC, EC, či rychlíky. Sleva je platná pouze ve druhé vozové třídě. U vlaků RegioJet tedy jde o třídy Low cost, Standard a Relax. U dopravce Leo Express se jedná o třídu Economy. Slevu může cestující ale uplatnit pouze u jízdy v Česku. Při cestě do zahraničí sleva pouze do poslední stanice u nás, ve které lze vystoupit. Dopravci mohou ze studentských a seniorských slev vyloučit některé spoje. Zatím se k tomuto kroku ale neodhodlali. To se může kdykoliv změnit, v průběhu mají pořád možnost konkrétní vlaky vynechat.

A co autobusy?

Zlevněné jízdné bude platit ve všech pravidelných linkách, kromě autobusů MHD, které nepřekračují hranice města. Rovněž autobusoví dopravci mohou některé linky ze zlevněného tarifu vyjmout. Zatím tak ale neučinili.

Čím se senior nebo student prokáže?

Do 15 let se cestující nemusí nijak prokazovat. Do 18 let stačí občanský či žákovský průkaz, případně průkaz ISIC. Studenti s věkem od 18 do 26 let se musí prokázat platným žákovským průkazem nebo průkazem ISIC. U senioru postačí stejně jako u dětí do 18 let pouze občanský průkaz.

Co když mám zakoupenou In-kartu? Vrátí se mi peníze?

České dráhy nabízejí zákazníkům In-kartu. Díky ní mohou za jednorázový poplatek cestující kupovat zlevněné jízdné. Například za 100 korun na rok měli studenti a senioři slevu na všechny zakoupené jízdenky během tohoto roku 25 %. Existují ale i dražší In-karty, u kterých je sleva až 50 %. Pokud má cestující In-kartu již zakoupenou, tak má nárok na vrácení nevyčerpaného podílu. In-karty lze vrátit na libovolné pokladní přepážce ČD. Jedinou výjimkou jsou aplikace pořízené za věrnostní ČD Body, které půjdou vrátit pouze prostřednictvím e-shopu.