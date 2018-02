Slovensko krotí internetové obry. Ministr financí chce zdanit Google či Facebook

PRAHA Slovenský ministr financí Peter Kažimír rozhodně nemá respekt z velkých internetových korporací. Na Slovensku plánuje zdanit společnosti, jako jsou Google či Facebook. „Pokud vím, tyto platformy získávají z reklamních příjmů na Slovensku okolo 80 milionů eur, aniž by tady nechaly jediný eurocent. Jak dlouho se na to máme ještě dívat?“ říká Kažimír. Kromě velkých internetových společností chystá i zdanění kryptoměn a od letoška již vyžaduje placení daní od firem typu Uberu či Airbnb, postavených na sdílené ekonomice.

Slovensko se v poslední době pustilo do regulace sdílené ekonomiky, co vás k tomu vedlo?

Je pravdou, že již od letošního roku funguje regulace týkající se sdílené ekonomiky, tedy například společností jako je Uber, Airbnb, nebo třeba Booking.com. Patříme mezi první země, které s tím přišly. Souvisí to určitě s tím, že během půlročního slovenského předsednictví v Radě EU jsme dali dohromady výborný tým lidí, který řešil i tyto záležitosti. Nevnímám tuto legislativu jako politickou agendu, všechny tyto kroky nejsou primárně uskutečněné s cílem navýšit daňové příjmy státu. Nejde nám o to z někoho vymačkávat peníze do státního rozpočtu. Klíčové je pro nás udržet stejné podmínky pro všechny společnosti. Samozřejmě, onen „starý“ byznys je určitě dýchavičnější, než nové společnosti postavené na myšlence sdílené ekonomiky, my bychom jej ale svou tolerancí a nevšímavostí neměli znevýhodňovat. Uvědomte si, že obě naše země, jak Slovensko tak Česko, mají velmi poctivý byznys model založený na práci lidí, na exportu, na strojírenství. Nemáme motivaci přibližovat se a konkurovat některým daňovým rájům. Naopak bychom se měli spolu s ostatními podobnými státy zasadit o to, aby všechny firmy platily férové daně.

Peter Kažimír (49) Absolvent Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Bratislavě působil nejprve jako asistent daňového poradce, posléze předseda dozorčích rad a člen představenstva soukromých firem. V roce 2006 byl zvolen poslancem Národní rady Slovenské republiky za stranu SMER-SD. Čtyři roky také vykonával funkci státního tajemníka na Ministerstvu financí SR. Od roku 2012 zastává ve vládě Roberta Fica funkci ministra financí.

Bude se to týkat jen daní, nebo plánujete i další regulace tohoto odvětví ekonomiky?



Myslím, že nemá smysl administrativně potlačovat aktivity podobných společností jako je například Uber a nadbíhat normálním taxikářům. Po pravdě si opravdu nejsem jistý, že klasičtí taxikáři vozící turisty z našeho hlavního nádraží do centra Bratislavy až tak poctivě platí daně. Nechci se zastávat jedněch oproti druhým. Je ale fakt, že když normální taxikáři musí dělat některé věci, které řidiči Uberu nemusí, protože se Uber netváří jako taxislužba, tak bychom měli určitou deregulací běžným taxikářům pomoci. Myslím, že jsme to v současnosti vyřešili filigránsky, když jsme společnosti jako je Uber vyzvali, aby zřídili v zemi stálou provozovnu a jejich zisky realizované na našem území zdaníme. Když tak neučiní, všichni, kteří jim platí služby za zprostředkování budou muset odvádět srážkovou daň.

Nemůže opatření o zřízení stálé provozovny na území Slovenska kolidovat s principem volného pohybu v EU?

Konzultovali jsme tuto legislativu s OECD i Evropskou komisí. Ta sice řekla, že poněkud předbíháme vývoj, protože celková evropská regulace této oblasti ještě neexistuje, ale v zásadě žádné výtky neměla. Víte, v těchto věcech není na škodu být odvážný. Čekat na evropské řešení v těchto oblastech je čekáním na Godota. Princip jednohlasnosti v EU v oblasti daňových otázek je samozřejmě skvělá věc, protože máme všichni daňovou suverenitu. Má to ale i druhou stranu, totiž že nejsme schopni potlačit určitá egoistická, sobecká dědictví daňových modelů některých zemí, založených na neférových pravidlech, protože ony země s jejich změnou prostě nesouhlasí, případně jednání trvají léta.



Jak chcete takové daně vymáhat, jak chcete zkontrolovat, kdo daně neplatí?



Nemám potřebu vše zkontrolovat, nehodlám nabírat do finanční správy další tisíce kontrolorů. Podle mě my, nové členské státy EU, stále žijeme v jakémsi postsocialistickém režimu superkontroly a donucovacích prostředků a zároveň si neuvědomujeme, že výběr 95 procent daní a odvodů se děje na dobrovolné bázi. Takže je především důležité mít dobrou, jasnou legislativu, aby se v ní daňový poplatník dokázal orientovat a nebyl zmatený. Pak se bude samozřejmě zvyšovat i ochota firem a lidí daně platit.

Se zdaněním ale nechcete zůstat jen u firem jako je Uber, Slovensko má v plánu zdanit také digitální platformy, jako je třeba Google nebo Facebook. Co vás k tomu vede, je to na Slovensku tak velký problém?

Je to problém z hlediska principu. Pokud vím, tyto platformy získávají z reklamních příjmů na Slovensku okolo 80 milionů eur, aniž by tady nechaly jediný eurocent. Jak dlouho se na to máme ještě dívat? Těmto novým nosičům reklamy to poskytuje nefér výhodu nad klasickými reklamními nosiči, které daně platí. Chceme tomu klást překážky a vytvořit civilizovanou legislativu, jíž se takové vážené společnosti obchodované na světových burzách určitě podřídí. Digitální odvody jsou ale podle nás dočasným krátkodobým řešením, kterým dáváme signál, že chceme, aby část zmíněných zisků zůstala v zemích, odkud tyto zisky pochází. Momentálně ohledně digitálních odvodů čekáme na návrh Evropské komise, který by měl přijít někdy před letními prázdninami. Už teď je ale jasné, že se na něm v Evropě nedohodneme.

Myslíte, že v tomto smyslu můžete být vzorem pro ostatní menší státy?



Rozhodně si nemyslím, že bychom měli mít před těmito velkými korporacemi respekt. Je třeba mít jasný motiv. Jestliže je takovým motivem férové podnikatelské prostředí, tak si myslím, že nerozhoduje, zda jste menší nebo větší zemí. Jinak řečeno se neobávám žádné protireakce.