Služba Spotify vymazala z playlistu hudebníka R. Kellyho kvůli obvinění ze sexuálního násilí

NEW YORK/PRAHA Streamovací služba Spotify ve čtvrtek na základě svých nových pravidel vymazala ze svých playlistů amerického hudebníka Roberta Sylvestera Kellyho, známého spíš jako R. Kelly. Toho v minulosti několik žen obvinilo ze sexuálního násilí nebo psychického zneužívání. V roce 2002 byl R. Kelly obviněn z pedofilie, ale v roce 2008 byl zproštěn viny ve všech bodech obžaloby a nadále všechna podobná obvinění popírá.

Ode dneška se tituly zpěváka rhythm and blues nebudou objevovat v seznamech písní, které služba Spotify pravidelně sestavuje na míru a nabízí svým uživatelům, informoval magazín Billboard s odvoláním na mluvčího služby. Hudba trojnásobného držitele hudebních cen Grammy, který prodal více než 40 milionů alb, však bude na Spotify i nadále k dispozici těm, kteří si ji aktivně vyhledají.



Doporučené výběry písní mají odrážet hodnoty Spotify, ale služba nechce dělat cenzuru, zdůraznil mluvčí.

Spotify poukazuje na svůj nový předpis, který jí zakazuje podporovat nenávist a násilí. Například sexuální a jiné násilí vůči dětem tak „může narušit způsob, jakým s tímto umělcem spolupracujeme“, uvedl zástupce Spotify.

Umlčte R. Kellyho

K oblíbeným playlistům služby patří například týdenní mix. Obsahuje vždy tituly, které často poslouchá daný uživatel nebo uživatelé s podobnými preferencemi. V tomto a dalších podobným playlistech se už hudba R. Kellyho vyskytovat nebude.

Spotify je největší světovou službou pro streamování hudby. Firma sídlí ve Švédsku a letos v dubnu vstoupila na newyorskou burzu.

Obvinění vůči 51letému R. Kellymu sahají až do roku 1994. Dosud ale nebyl odsouzen. V poslední době tlak vůči němu opět zesílil i díky internetové kampani #MuteRKelly (Umlčte R. Kellyho).

R. Kelly se prosadil jako zpěvák, skladatel i producent. Jeho největšími hity jsou písně Bump n’ Grind, I Believe I Can Fly a duet I’m Your Angel s Céline Dionovou. Jeho píseň Sign of Victory se stala oficiální hymnu fotbalového mistrovství světa pořádaného roku 2010 v Jihoafrické republice.