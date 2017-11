Směnárna s nevýhodnými kurzy 15 Kč za euro u hlavního nádraží v Praze skončila

PRAHA Před východem z pražského hlavního nádraží ukončila činnost směnárna, která nabízela nevýhodné kurzy, pohybující se kolem 15 Kč za euro. Prostory, kde se nacházela, vlastní městská Technická správa komunikací (TSK), která po nátlaku ze strany politiků vypověděla provozovatelům smlouvu.

V prostoru podle zastupitele Prahy a člena dozorčí rady TSK Ondřeje Mirovského (Zelení/Trojkoalice). bude v budoucnu jiná směnárna, která by měla nabízet rozumnější podmínky.

Směnárna se nachází ve spodní části tubusu se schodištěm, které vede na parkoviště na střeše nádraží. Od TSK si ho i s parkovištěm pronajímá firma Indigo Infra CZ, která prostor dále pronajímala. Na žádost TSK dosavadnímu provozovateli firma ke konci října ukončila smlouvu a nyní hledá jiného.

Město kromě toho podle Mirovského chystá vytvoření informačních letáků, které mají varovat cizince před nevýhodnými kurzy. Bude je dodávat zejména do hotelů. Možností je i venkovní komunikační kampaň podobná té, kterou Praha v minulosti spustila na téma nepoctivých taxikářů.

Vyhláška s odchylkou?

Na magistrátu se mluví také o možnosti novelizace zákona o směnárenství. Tu jako první navrhl zastupitel a nově zvolený poslanec za Piráty Jakub Michálek, který i připravil znění případné novelizace. Obec by podle ní měla mít možnost vydat vyhlášku, která kurzy v konkrétních oblastech omezí, například určí maximální odchylku od kurzu České národní banky. Zatím není jasné, jestli Praha novelizaci sama Sněmovně navrhne, na což má podle zákona nárok.

Nevýhodné kurzy se v metropoli staly v poslední době diskutovaným tématem. Kromě nízkých kurzů se řeší i otázka takzvaných ruličkářů, tedy podvodníků, kteří neopatrným turistům vyměňují na ulici peníze za bezcenné bankovky, například běloruské rubly.

Česká národní banka nedávno navrhla změny ve směnárenském zákoně, které by měly ochránit zejména zahraniční turisty. Nově by byla možná zpětná výměna peněz do dvou hodin od původní transakce, pokud by klient zjistil, že směna byla nevýhodná. Směnárny by také měly povinnost mít jen jeden kurzovní lístek. Nyní mají často jeden s méně výhodným kurzem pro běžné klienty a druhý pro ty, kteří si mění větší množství peněz.