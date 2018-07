Směnárny Chequepoint byly přes dva roky bez vlastníka, podle experta mohl přijít konec firmy dřív

PRAHA Jediný akcionář společnosti Chequepoint, kterým je kyperská firma Chequepoint Group Limited, už téměř dva a půl roku neexistuje. Společnost Chequepoint také nesplnila zákonnou povinost a po roce 2014 až dosud nepřidala do obchodního rejstříku výroční zprávy obsahující účetní závěrku. Podle odborníka Michaela Dobrovolného, který se zabývá likvidacemi společností, tak mohla likvidace firma Chequepoint přijít dříve.

Společnost Chequepoint se u nás i v zahraničí „proslavila“ se svou směnárnou poblíž Staroměstského náměstí v Železné ulici. Zahraniční turisté zde dostali za euro pouhých 15 korun.

Podle databází kyperských společností jediný akcionář Chequepoint Group Limited zanikl k 11. lednu 2016. S informací přišel portál Finanční a ekonomické informace (FAEI.cz).



„Možné ovšem je i to, že v mezidobí došlo ke změně majitele firmy, ale Chequepoint tuto změnu neuvedl do obchodního rejstříku a nejspíše ani do registru skutečných majitelů. Ostatně firma tuto zákonnou povinnost naposledy aktivně splnila zveřejněním výroční zprávy za rok 2014,“ řekl pro FAEI.cz Michael Dobrovolný, manažer poradenské společnosti SMART Office & Companies, která se mimo jiné zabývá zakládáním a likvidacemi českých a zahraničních společností.



„Předesílám, že nemohu posuzovat, jak byly plněny a kontrolovány povinnosti ČNB (České národní banky, pozn. red.). Pokud se ovšem podíváte na sbírku listin, z ní je patrné, že ji společnost nedoplňovala, jak měla, nezveřejňovala výkazy, ze sbírky a zápisu také není patrné, že by došlo k povinnému přizpůsobení stanov nové právní úpravě, což samo o sobě stačí k nařízení sankcí a v krajním případě i likvidace,“ dodal pro server Lidovky.cz Michael Dobrovolný.



Výroční zprávy neměla ani ČNB

Z rozhodnutí regulátora České národní banky z letošního ledna vyplývá, že výroční zprávy za rok 2015 a 2016 neměla k dispozici ani ČNB. Podle jejího vyjádření ale firmě Chequepoint odebrali licenci až v momentě, kdy to bylo nutné. „Odnětí povolení k činnosti je závažný krok a Česká národní banka k němu přistoupila v okamžiku, kdy dokázaný skutkový stav a jeho právní posouzení takové řešení vyžadovaly,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí ČNB Markéta Fišerová.



Při otázce, zda mohla ČNB odebrat licenci dříve, banka odkázala na tiskovou zprávu. V ní stojí, že opakované sankce v roce 2012 a v roce 2015 zjevně nevedly k dostatečné nápravě, proto byla směnárenská činnost společnosti Chequepoint k 11. 6. 2018 ukončena.



Podle portálu FAEI.cz je možné, že když člen představenstva Chequepointu Gordon Robert Pryor podepisoval v roce 2016 výroční zprávu za rok 2014, věděl, že kyperský vlastník už devět měsíců neexistoval. Přitom bylo jeho povinností uvést zánik nebo změnu vlastníka do odstavce o významných událostech po datu účetní uzávěrky.



V minulých letech měly problémy s exekucemi dvě české společnosti, které stoprocentně vlastní Chequepoint. Jednalo se o firmy Cash 22 a Chequepoint management. U společnosti Cash 22, jejímž jednatelem je Gordon Robert Pryor, šlo o exekuci, která postihla jeden obchodní podíl v této firmě. U společnosti Chequepoint bylo v minulosti exekucí zatíženo více obchodních podílů.



Informační povinnost nedodržuje téměř polovina firem

Případ, kdy Chequepoint nezveřejnil výroční zprávu a účetní závěrku, není nijak výjimečný. I další tuzemské firmy neplní informační povinnost. Podle poradenské společnosti Bisnode v roce 2015 účetní závěrku nezveřejnilo 45 % tuzemských akciových společností a v roce 2016 jich bylo 51 %. Za tyto dva roky se jednalo téměř o 233 000 společností.



„Stát se doposud nezabýval efektivním a systematickým vynucováním povinnosti firem zakládat účetní dokumenty do sbírky listin, čehož podnikatelé v masivním měřítku využívali a dlouhodobě se plnění informační povinnosti záměrně vyhýbali. To by ale mohl změnit vládní návrh novely zákona o obchodních korporacích,“ uvedl podle FAEI.cz ředitel Bisnode Jiří Skopový.



„Při vyhodnocování majetkových poměrů účastníků řízení je pro ČNB sbírka listin důležitým, avšak nikoli jediným zdrojem informací,“ dodala pro server Lidovky.cz mluvčí ČNB Fišerová.



Návrh novely zákona o obchodních korporacích nově počítá s tím, že firmu, která nezaloží do sbírky listin účetní závěrky za dvě po sobě jdoucí účetní období, čeká zrušení bez likvidace.