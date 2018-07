Ruská trollí farma si na Twitteru hrála na americké lokální zpravodajství. Chtěla asi pomoci Trumpovi

Washington Ruská Agentura pro výzkum internetu (IRA) založila skoro padesát twitterových účtů, které měly patřit neexistujícícm lokálním novinám v USA. Listy s názvy jako El Paso Top News, Seattle Post nebo Chicago Daily News buď nikdy neexistovaly, nebo zanikly už před čtyřiceti lety. Rusové je přitom nikdy nevyužili k šíření dezinformací. S odvoláním na Alianci pro ochranu demokracie (ASD) to uvedlo americké rádio NPR.

Američané víc než celonárodnímu věří lokálnímu zpravodajství – a ruské zpravodajské služby to vědí. Tak rádio NPR vysvětluje, proč Rusové na Twitteru založili 48 účtů neexistujících deníků, které informovaly o dění v oblasti. Začaly s tím v době ukrajinské krize na jaře roku 2014, Twitter je odhalil a zrušil v létě 2016. Za celou tu dobu nešířily ruské „lokální americké noviny“ žádné falešné zprávy.

Informovala o tom americká Aliance pro ochranu demokracie (ASD): organizace, která se podle svých slov snaží zabránit ruským snahám podkopat demokracii a demokratické instituce, a kterou řídí zejména dřívější poradci a úředníci republikánských i demokratických politiků.

Podle zprávy, kterou na stránkách ASD zveřejnili Bradley Hanlon a Grant Bennett, cílem předstírání tvůrců lokálního zpravodajství bylo získat důvěru publika. „Je to efektivní cesta, jak lidi manipulovat, protože tomu, co je lokální, budou lidé věřit, i když o tom nikdy dříve neslyšeli,“ vysvětlil pro rádio NPR šéf Amerického tiskového institutu Tom Rosentiel.

„Kdyby (IRA) chtěla spustit operaci ze sítě toho, co se zdálo být účty lokálních amerických novin, mohla by kdykoliv významně ovlivnit, o čem se píše a mluví,“ řekl rádiu NPR analytik sociálních sítí ASD Bret Schafer.

Získávat důvěru se falešným novinovým účtům podle dostupných informací dařilo. Ruská „trollí farma“ z Petrohradu, jak se ruskému centru pro ovlivňování internetu přezdívá, založila mimo jiné účet s názvem Chicago Daily News. Noviny tohoto jména skutečně více než sto let existovaly. Zanikly však již v roce 1978 – před čtyřiceti lety. Mezi květnem 2014 a červencem 2016 se tomuto twitterovému účtu podařilo získat přes 19 tisíc sledujících, kteří odebírali jejich krátké zprávy. V řádově stejných číslech se pohybuje i míra sledovanosti ostatních účtů.

Aliance pro ochranu demokracie zdůrazňuje to, že Rusko jen částečně přenáší do zahraničí to, co se osvědčilo na domácí scéně. „Strategie zakamuflovat dezinformační kanály za hodnověrné zdroje je ještě častější při domácích snahách IRA,“ píšou autoři ve zprávě s poukazem na to, že ruská Agentura pro výzkum internetu je původně a zejména zaměřená na ovlivnění ruského informačního prostoru.

Americká média předpokládají, že účty lokálních amerických médií měly za cíl v určitou chvíli udeřit ve prospěch Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. To se ale nikdy nestalo – Twitter podvodné účty zaznamenal a společně s řádově nízkými tisíci dalších účtů stejného původu je smazal několik měsíců před volbami.