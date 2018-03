Sněmovna navzdory vládě podpořila ‚ořezání‘ EET. Vztahovalo by se jen na plátce DPH

PRAHA Sněmovna ve středu v úvodním kole projednávání i přes nesouhlas vlády podpořila návrh 66 poslanců z různých politických stran, aby se elektronická evidence tržeb vztahovala pouze na registrované plátce daně z přidané hodnoty. Podle návrhu by evidenci tržeb měly podléhat pouze takové osoby, jejichž obrat za předcházejících 12 měsíců přesáhl jeden milion korun, případně se k dani registrovaly dobrovolně. Vláda s návrhem již dříve vyslovila nesouhlas a ve středu ho odmítla před poslanci i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Předloha odolala návrhu na zamítnutí, který vzneslo hnutí ANO. Podpořilo ji 77 poslanců, zatímco stejný počet hlasoval pro její zamítnutí. Pro zamítnutí byli poslanci ANO a KSČM.

Podle vlády je navržené zúžení okruhu povinných subjektů příliš zužující s ohledem na efektivitu zákona. Vláda poukázala například na to, že podnikatelé často ve snaze vyhnout se milionové hranici pro registraci k DPH vykazují nižší tržby.

Navrhovaná výjimka by se podle vlády týkala většiny podnikatelů a evidence tržeb by tak ztratila efektivitu. Podle ministryně Schillerové by z EET v důsledku přijetí návrhu vypadlo 60 procent podnikatelů.

Vláda poukazuje i na to, že návrh zmiňuje pouze registrované plátce DPH, nikoli všechny. Odvolává se přitom na to, že plátcem se stává osoba, která překročí milionový obrat, a toto postavení nezávisí na tom, zda se přitom zaregistrovala.

Předkládající poslanci argumentují tím, že podoba zákona o EET není ani po nedávném zásahu Ústavního soudu přijatelná, když nepřiměřeným způsobem zasahuje zejména ty nejmenší podnikatele. „My se nedomníváme, že toto opatření může systémově pomoci i v případě, kdy jsou zatížení ti nejmenší, kteří nemají obrat nad jeden milion korun,“ prohlásil na adresu EET zástupce předkladatelů Vít Rakušan (STAN).

Ústavní soud loni v prosinci například zrušil plánovaný start třetí a čtvrté etapy EET s odkazem na to, že je nutné důkladně zvážit dopady na různé skupiny povinných subjektů.

Třetí vlna se týká svobodných povolání, dopravy či zemědělství, čtvrtá potom vybraných řemesel a výroby. Soud také zrušil sérii zmocňovacích ustanovení, díky kterým vláda mohla některé tržby vyloučit z EET úplně, případně je převést do zjednodušeného režimu.

Ministryně Schillerová řekla poslancům, že ministerstvo již připravilo novelu, která reaguje na rozhodnutí soudu. Počítá v ní s tím, že zavede nový offline režim pro nejmenší podnikatele. Ministryně také popsala, že ministerstvo chce v novele vyjmout z EET přednostně fyzické osoby neplátce DPH, a to podle výše hotovostních plateb. Ministerstvo bude také navrhovat, aby třetí a čtvrtá vlna byly zavedeny současně.