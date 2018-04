Soud poslal do úpadku Vítkovické strojírny, většina lidí odešla

OSTRAVA Městský soud v Praze poslal do úpadku společnost Vítkovické strojírny. Vyplývá to z informací zveřejněných v Insolvenčním rejstříku. Insolvenční návrh na sebe podala sama firma. Zdůvodnila to tím, že má peněžité závazky po splatnosti ve výši několika desítek milionů korun, nemá peníze na zálohy na nákup surovin ani na mzdy zaměstnanců.

Předseda Základní organizace Odborového svazu KOVO Ocelové konstrukce Lubomír Mišun řekl, že ze zhruba 600 zaměstnanců zůstalo na konci března ve firmě 260 lidí, z nich téměř 200 ve výpovědi. Firma má provozy v Ostravě, její sídlo je ale v Praze.



Zaměstnanci od února nedostali mzdy. Na konci března firma více než 550 z nich dala výpovědi, chtěla si nechat jen několik desítek pracovníků jako likvidační tým. Mišun řekl, že přibližně 400 lidí na to reagovalo tak, že okamžitě sami podali výpovědi kvůli nevyplacení mezd, výplaty jim tak bude kompenzovat úřad práce.