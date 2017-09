Soud rozhodne o vlastnictví Fantovy budovy za týden

PRAHA Soud ve středu vyslechl strany sporu mezi Českými drahami, Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a italskou společností Grandi Stazioni o vlastnictví Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží. Jednání odročil do 27. září. Příští týden předpokládá, že o sporu mezi státními společnostmi a bývalým nájemcem hlavního nádraží rozhodne. Řekla to soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 Otília Hrehová.

Italská společnost se v žalobě domáhala určení, zda je Fantova budova majetkem SŽDC, nebo zda stále patří původnímu majiteli, Českým drahám. Dráhy loni hlavní nádraží prodaly SŽDC, která poté s italskou firmou ukončila spolupráci. Firma se následně v několika žalobách domáhala úhrady škody, která jí údajně jednáním vznikla.



Hlavní otázkou je podle soudu určit, zda u této žaloby existuje naléhavý právní zájem. Tedy zda žalobci, společnosti Grandi Stazioni, hrozí újma, pokud se spor nevyřeší. To zpochybňují zástupci drah i SŽDC.

Grandi Stazioni napadla platnost smlouvy o převodu nádraží, podle právního zástupce ČD Jaromíra Císaře ale její důvody nejsou podložené. „Důležité je, že ta smlouva není zpochybňována jejími stranami. To znamená, že ani České dráhy, ani Správa železniční dopravní cesty platnost smlouvy nijak nezpochybňuje,“ uvedl Císař. Zástupci Grandi Stazioni dnešní jednání komentovat nechtěli.

Grandi Stazioni měla mít na základě smlouvy z roku 2003 hlavní nádraží pronajaté na 30 let, pokud by do loňského 16. října zvládla zrekonstruovat celý objekt. Nepodařilo se jí to a SŽDC následně odmítla pronájem prodloužit, což vyvolalo soudní spory a přerušilo rekonstrukci.

Kromě vlastnictví historické Fantovy budovy Grandi Stazioni napadla rovněž převod nové odbavovací haly na správu železnic. Třetí žaloba se týká náhrady více než 770 milionů jako náhrady za investované peníze při rekonstrukci nádraží.

Z této sumy SŽDC firmě loni vyplatila 565 milionů korun jako uznatelné náklady na částečnou rekonstrukci pražského nádraží. Společnost pak snížila požadovanou sumu na zhruba 210 milionů korun. Poslední žalobou se firma domáhá zhruba 1,26 miliardy korun za ušlý zisk z dalšího pronájmu nádražních prostor.