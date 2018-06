Speciální ocel z Německa bude muset být podle ministra hospodářství Altmaiera vyjmuta z cel USA

BERLÍN Spojené státy možná budou muset udělit výjimku z placení dovozních cel některým typům ocele vyrobené v Německu, protože americké firmy závislé na speciálních kovech budou mít problémy s nalezením alternativ na domácím trhu. Uvedl to v rozhovoru s německým listem Rheinische Post ministr hospodářství Peter Altmaier.

Podle Altmaiera americké společnosti, které závisí na speciálních typech německé ocele, budou muset výrazně zvýšit ceny. To pak vyvine tlak na americkou vládu, aby osvobodila některé kovy od placení cel.



„Předpokládám, že speciální ocel vyrobenou v Německu nebude možné snadno nahradit alternativami vyrobenými v USA. V tomto případě budou muset výrazně zvýšit ceny svých produktů,“ prohlásil Altmaier.

Na dotaz ohledně možných amerických cel na dovoz evropských aut Altmaier uvedl, že by to byl nebezpečný vývoj, který by mohl skončit poškozením obou ekonomik, EU i USA. „Spirála vzájemných cel by vytvořila pouze poražené,“ uvedl ministr a poukázal na to, že EU by v odpovědi na americká opatření měla zůstat jednotná. „Pouze pak můžeme zabránit obchodní válce.“ Poté, co se nepodařilo dojednat ústupky, vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa ve čtvrtek zrušila výjimky z dovozních cel na hliník a ocel pro Evropskou unii, Kanadu a Mexiko. EU již podnikla první kroky proti USA, když podala stížnost ke Světové obchodní organizaci (WTO), ve které napadla legálnost nových cel, napsala agentura Reuters.