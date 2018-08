Sperma jako hodnotný vývozní artikl? Amerika a Dánsko patří mezi špičky

SACRAMENTO/KODAŇ Poptávka po americkém a dánském spermatu je na vzestupu. Až 90 % sperma z Dánska využívají ženy po celé Evropské unii. Podle odborníků má skandinávská země společně s USA největší nabídku, právě proto jsou kryobanky Cryos International a California Cryobank tak úspěšné.

Asi 90 % dánských spermií jde do dalších zemí Evropské unie. Cryos, který by se dal označit za supermarket pro vikingské spermie, je podle slov ředitele tkáňové banky na Floridě v Cryos International Corey Burke největší na světě. „Kalifornská kryobanka je rozhodně největší ve Spojených státech, ale po celém světě je naprosto drtíme,“ řekl pro The Guardian Corey Burke, ředitel tkáňové banky na Floridě v Cryos International.

„V samotné Evropě máme téměř 1 400 aktivních a skutečných dárců, v USA asi 200 dárců,“ řekl Burke. „Prodáváme do více než 100 zemí světa. Vlastníme Evropu. Pokud chcete v Evropě spermie, přichází vždy na řadu Cryos „dodal sebevědomě Burke. Americká spermabanka se tomuto tvrzení brání a má přesně opačný názor.



Jedním z důvodů, proč jsou USA a Dánsko nejsilnějšími účastníky globálního trhu se spermiemi, je zákon umožňující anonymitu pro dárce. V ostatních zemích musí být totožnost dárců upřesněna.



„Zrušení anonymity v mnoha částech západního světa zcela změnilo hru za posledních 10 až 15 let,“ řekl profesor antropologie na univerzitě v Kodani Ayo Wahlberg. Zatímco většina evropských zemí neumožňuje anonymitu dárců, Dánsko stále ano. „Jakmile dojde k zavedení legislativy, čísla klesnou,“ dodal dánský profesor.



Kalifornská kryobanka změnila svoji politiku týkající se anonymity v letošním roce. Přijímá tak pouze neanonymní dárce. Historicky měly podle The Guardian heterosexuální páry tendenci upřednostňovat spermie od neznámých dárců, aby nevzbuzovaly otázky ohledně otcovství. Lesbické páry a osamocené matky ale naopak chtějí znát podrobnosti o muži, který je v pozadí.



Jeden Dán může šířit své DNA téměř neomezeně

Podmínky pro darování spermatu nejsou po celém světě jednotné. Každá země má svá pravidla pro to, kolik rodin může využít stejného dárce. Například ve Velké Británii může kryobanka poskytnout vzorek od jednoho muže pouze deseti ženám. Spojené státy nemají žádné omezení, v Dánsku může jeden člověk přispívat maximálně na 12 rodin. V každém dalším státu ale může jeden Dán pomoct k narození dítěte podle místních pravidel. „Dánský dárce může být otcem 30, 50, nebo klidně i 80 dětí. Kdo ví?“ řekl pro The Guardian Wahlberg.



Mezi další faktory, které ovlivňují úspěšnost kryobank, patří finanční ohodnocení za dárcovství. Ve Spojených státech, Dánsku a v Číně – která má rovněž velkou spermabanku, ale neexportuje, dostanou dárci za dar odměněni. Jedná se o částku od 30 až po 130 dolarů. Ve Velké Británii, Kanadě, Austrálii a v mnoha dalších státech Evropské unie jsou dárci altruisté. Finanční odměny jsou zde totiž zakázány.