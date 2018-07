Spočítat úrok? Do lavic patří i dospělí

PRAHA Ve škole děti poslouchají, co je to půjčka a jak se vyhnout dluhové pasti. Pak přijdou domů a slyší, že rodiče mají na krku exekuci nebo jim hrozí. Hospodařit musíme učit i dospělé, včetně seniorů, říkají odborníci.

Co obnáší vzít si půjčku, která je výhodnější, jak se počítá úrok? Zvládnu půjčku splácet? Na všechny tyto otázky mají být dnešní děti ve svém budoucím dospělém životě připraveny díky výuce finanční gramotnosti.

V poslední době se dokonce ozývají hlasy, že by se s těmito tématy měly setkávat v hodinách ještě častěji. K této myšlence ostatně vybízejí čísla informující o tom, kolik lidí čelí exekuci. Do této situace se dostalo v tuzemsku 863 tisíc lidí. Za poslední rok jich přibylo přes 30 tisíc.

„Počet osob v exekuci narostl za rok o 3,4 procenta, přestože máme rekordně nízkou nezaměstnanost a rostou mzdy. Ani vyšší platy a to, že mají lidé zaměstnání, jim nepomůže se z dluhové pasti dostat. Neustále platí jen úroky a sankce,“ uvedl Radek Hábl, autor mapy exekucí z Otevřené společnosti.



Nedá se tak podle Davida Borgese, analytika společnosti Člověk v tísni, říci, že je v Česku zanedbatelná skupina obyvatel, která je „finančně negramotná“. „Nemám tento termín rád. Málokdo z nás si sedne před smlouvu, která má přes 20 stránek, a bude jí zcela rozumět. Finanční vzdělání je problém celé populace,“ myslí si analytik. Podle odborníků je tak potřeba pomoci vysvětlovat některé termíny z finančního světa i dospělým, nejen dětem.

„Potřeba je poučit i ty, kdo byli dětmi ještě před revolucí. Musíme dovzdělat dospělou populaci, zaměřit se i na seniory,“ řekl v debatě Lidových novin analytik Borges. Lidé by ale měli mít i marketingové znalosti. „Každý večer se na nás z televize hrne, že když si půjčíme, budeme mít lepší život, a někteří lidé tomu podlehnou,“ říká Borges.

Polovina rodin si nesestavuje rozpočet

K tomu se přidává i předsedkyně sněmovního sociálního výboru Radka Maxová (ANO). „Ministerstvo financí dělá řadu programů, které připravují děti v oblasti finanční gramotnosti. Ministerstvo školství nechystá v tuto chvíli žádnou velkou reformu, záleží vždy na každé škole, řediteli, ale i obci, jak k tomuto tématu přistoupí. Nic z toho ale ve finále nepůsobí na dospělou ani seniorskou populaci,“ sdělila Maxová.

V současnosti si podle ní neumí přes 40 procent lidí spočítat úrok a polovina rodin si nedělá žádný rozpočet. Rozšiřovat v populaci znalosti týkající se finanční gramotnosti by podle ní pomohly například televizní spoty.

Velká pravděpodobnost navíc je, že děti budou jednou hospodařit velmi podobně jako jejich rodiče. Katolická organizace Charita na základě zkušeností se svými klienty varuje, že chudoba je dědičná. „Výzkum ukázal, že mezigenerační přenos chudoby má jasnou příčinu: řada mladých lidí nezná jiný způsob života ani pozitivní vzory a neumí svou situaci zlepšit,“ řekl Jorge NuňoMayer, generální ředitel Caritas Europa.

Pozitivní vzory nevidí děti často ani v oblasti toho, jak se problémy s dluhy řeší. Řada dospělých totiž nepracuje, aby své dluhy splatila. Podle odborníků se jim docházet do zaměstnání totiž nevyplatí. „Výhodnější je pro ně často pobírat dávky v hmotné nouzi a přivydělávat si bokem ilegálně. Vidíme totiž, že pokud má člověk více exekucí, výjimkou jich není ani deset a více, dochází k tomu, že pro ně není výhodné docházet do legálního zaměstnání. Exekuční srážky jsou tak vysoké, že mu z platu skoro nic nezbývá,“ řekla LN Iva Kuchyňková, koordinátorka pro sociální oblast organizace Charity ČR. S tímto argumentem se podle svých slov setkala i poslankyně Maxová při návštěvách azylových domů, kam se často lidé dostávají právě kvůli dluhům.

Snadnější oddlužení?

Ve sněmovně je nyní vládní novela insolvenčního zákona, která má zmírnit podmínky pro oddlužení lidí v dluhové pasti. Novela předpokládá, že proces oddlužení by trval tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených dluhů. Neexistovala by nynější vstupní podmínka, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých dluhů. Hranice by nebyla stanovena.

Podle předsedkyně sociálního výboru Maxové je ale mezi poslanci tento návrh velice výbušný, a očekává tak hodně pozměňovacích návrhů.

Předloha neznamená dluhovou amnestii, zdůraznil ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO). Zmírnění podmínek pro insolvence by podle něj dalo druhou šanci lidem, kteří spadli do dluhové pasti. „Dnes jsou odsouzeni de facto k ekonomické smrti,“ uvedl ministr Pelikán.

