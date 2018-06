Spojená UniCredit a Société Générale by spolu dominovaly v EU i v Česku

LONDÝN/PRAHA V Evropě by v budoucnu mohl vzniknout nový bankovní obr. Prestižní list Financial Times v neděli informoval, že současný šéf italské skupiny UniCredit Group Jean-Pierre Mustier si pohrává s myšlenkou spojení italského gigantu s francouzskou skupinou Société Générale.

Oficiální námluvy se zatím ale nekonají. „Société Générale odmítá jakékoliv diskuse na úrovni představenstva o možné fúzi se skupinou UniCredit,“ uvedl včera na dotaz LN Antoine Lhéritier, mluvčí francouzské bankovní skupiny.

„Nikdy nekomentujeme fámy a spekulace. Náš plán nazvaný Transformace 2019 je založen na předpokladu organického růstu,“ uvedla pro LN Camilla Pedragliová, šéfka komunikace UniCredit Group pro region střední a východní Evropy. S tímto plánem, jehož součástí byla velká restrukturalizace, prodej části aktiv či navýšení kapitálu, přišli Italové v roce 2016.

56 MILIONŮ KLIENTŮ Société Générale 7. největší evropská banka, sídlí v Paříži. Působí v 66 zemích včetně Česka (Komerční banka).

Zaměstnává více než 145 tisíc lidí a má zhruba 31 milionů klientů.

Aktiva v r. 2017: 1 275,1 mld. eur

Francouzský stát v bance drží prostřednictvím instituce CDC podíl ve výši 2,55 procenta. UniCredit Group 11. největší evropská banka, sídlí v Miláně. Působí v 18 zemích včetně Česka (UniCredit Bank).

Zaměstnává na 91 tisíc lidí a obsluhuje asi 25 milionů klientů.

Aktiva v r. 2017: 836,8 mld. eur

Pokud by ke spojení ale nakonec skutečně došlo, vznikla by v Evropě jedna z největších bank podle výše aktiv. Ta by se mohla poměřovat i s britskou HSBC, která je dnes evropskou jedničkou. A podobně by to bylo i v Česku. Aktiva Komerční banky činila koncem loňského roku přes jeden bilion korun, UniCredit pak disponovala aktivy asi za 672 miliard korun. To by bylo výrazně více, než kolik má ČSOB nebo Česká spořitelna. Z hlediska počtu klientů by pak byly na třetím místě.

„Vzhledem k naší povinnosti zachovávat mlčenlivost se k jednotlivým dohlíženým účastníkům finančního trhu zásadně nevyjadřujeme,“ reagovala Denisa Všetíčková, mluvčí České národní banky, na dotaz LN ohledně možného dopadu této fúze na Česko.

Spojení by přitom mělo smysl pro obě strany. „Tyto dvě banky, respektive jejich aktivity se regionálně příliš nepřekrývají. Šlo by tedy o to, získat povolení regulátora jen v několika málo zemích hlavně střední a východní Evropy, kdy Česko by bylo patrně jednou z nich,“ soudí Milan Lávička, analytik J&T Banky.

Obě banky by mohly těžit ze vzájemné souhry. „Synergie lze odvodit z hlediska nákladů, a to v době, kdy je efektivita nezbytná v back officech, platebních systémech či trading platformách. Samozřejmě by to mohlo vést i k propouštění na obou stranách,“ soudí Nicolas Eich, šéf poradenské společnosti Chytrý Honza.

Spekulacím nahrává i to, že než Jean-Pierre Mustier do UniCredit v roce 2016 přišel, řídil investiční bankovnictví a zasedal ve výkonném výboru Société Générale. Kromě toho výkonný ředitel francouzské skupiny Frédéric Oudéa a Mustier spolu v 80. letech studovali na francouzské École polytechnique.