Spojení PNS a Mediaservisu už nic nebrání, ÚOHS transakci schválil

BRNO První novinová společnost (PNS) kupuje firmu Mediaservis. Transakci povolil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), potvrdil mluvčí Úřadu Martin Švanda. Podle antimonopolního úřadu nebude mít spojení dopad na hospodářskou soutěž. Obě společnosti spolupracují od začátku letošního roku na distribuci denního tisku do schránek předplatitelů.

PNS na svém webu uvádí, že je největším distributorem tisku na českém trhu. Od více než 450 dodavatelů zajišťuje dodávky tisku, elektronických médií a doplňkového zboží do 17.000 prodejních míst po celé republice.

Firma existuje od roku 1992 a jejími akcionáři jsou vydavatelské domy. Nejvíce, tedy 35 procent akcií, vlastní vydavatel Deníku Vltava Labe Media, tedy Penta. Czech News Center, vydavatel Blesku či deníku Sport, má 27 procent a o několik desetin méně Mafra jako vydavatel Mladé fronty Dnes a Lidových novin. Zbylých 11 procent vlastní Bauer Media, který vydává různé lifestylové časopisy.

Mediaservis doručuje jak adresné, tak neadresné zásilky, tedy i reklamní letáky. Dosud byla součástí slovenské skupiny Cromwell, která je na Slovensku největším alternativním poštovním operátorem.

Společně obě firmy začaly 1. ledna zajišťovat distribuci předplaceného tisku včetně všech velkých českých deníků poté, co s ní skončila Česká pošta, jež se s vydavateli nedohodla na zvýšení ceny za tuto službu. PNS zajišťuje rozvoz balíků novin z tiskáren zhruba do 2300 distribučních bodů, kde si je přebírají doručovatelé Mediaservisu a donášejí zhruba 250.000 předplatitelů. Asi do poloviny března se společnosti potýkaly s problémy při distribuci kvůli nedostatku pracovníků a předplatitelé nedostávali noviny včas.