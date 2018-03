‚Spojujeme lidi, i teroristy.‘ Facebooku měl uniknout citlivý interní dokument, firma to popírá

SAN FRANCISCO V době doznívajícího skandálu kolem rozsáhlého úniku osobních dat uživatelů řeší společnost Facebook další potenciálně problematickou záležitost. Server BuzzFeed ve čtvrtek zveřejnil interní dokument sepsaný předloni viceprezidentem Andrewem Bosworthem, podle něhož má tato sociální síť maximalizovat množství uživatelů bez ohledu na to, zda umožňuje případnou kyberšikanu či přípravu teroristických útoků. Šéf Mark Zuckerberg i sám Bosworth se od textu distancovali.

Společnost se tento měsíc stala středem pozornosti kvůli zprávám, že britská analytická firma Cambridge Analytica neoprávněně získala informace o 50 milionech uživatelů Facebooku a využila je mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební k ampaně Donalda Trumpa v roce 2016.

Facebook v reakci oznámil zpřísnění ochrany citlivých dat lidí a rozhodl se ukončit spolupráci s podniky, které se zabývají shromažďováním údajů o spotřebitelích.



Krátce po těchto informacích se však v řadě médií objevila zpráva o Bosworthově dokumentu z června 2016 hovořícím o tom, že propojení co největšího počtu lidí je pro firmu důležité bez ohledu na to, že Facebook může sloužit negativním účelům.

„Ošklivou pravdou je, že věříme ve spojování lidí tak hluboce, že cokoli, co nám umožní častěji spojit více lidí, je de facto dobré,“ napsal v oběžníku Bosworth, který podle médií patří k blízkým spolupracovníkům Zuckerberga a přední pozice ve firmě zaujímá již více než deset let.

„A tak spojujeme lidi. To může být špatné, pokud to využijí negativně. Může to stát život, když někoho vystaví kyberšikaně. Někdo možná zemře při teroristickém útoku domluveném na naší síti. Ale stejně spojujeme lidi,“ píše se v dokumentu.

Zuckerberg, který kvůli případu Cambridge Analytica bude vypovídat v americkém Kongresu, se od textu distancoval. Bosworth je podle něho talentovaný manažer, který rád zasílá zaměstnancům provokativní výzvy.

„Tohle byla jedna z těch, s nimiž většina lidí ve Facebooku včetně mě silně nesouhlasila. Nikdy jsme nevěřili, že by účel světil prostředky,“ uvedl šéf firmy na svém Facebookovém profilu.

Sám Bosworth se od vyznění textu distancoval s tím, že nevystihuje jeho názor; rozeslal ho prý zaměstnancům, aby otevřel debatu o závažných tématech.

Facebook se kvůli aféře s únikem dat potýkal s výrazným poklesem hodnoty akcií a odchod z této sítě či přerušení reklamních aktivit oznámily některé firmy včetně společností miliardáře Elona Muska, časopisu Playboy či německé banky Commerzbank.