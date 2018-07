Společnost Emirates přidá novou linku z Prahy do Dubaje, plánuje ročně přepravit o čtvrt milionu více pasažérů

PRAHA Letecká dopravní společnost Emirates přidala druhou denní linku na trase Praha - Dubaj. Kapacita přepravených cestujících z Dubaje do České republiky tím podle společnosti vzroste o 262 800 míst ročně. Dopravce to v pondělí oznámil v tiskové zprávě. Emirates přepravila od roku 2010 na této trase více než 1,7 milionu cestujících.

Druhý let Emirates bude z Prahy odlétat každý den v 21:35 hodin a do cílové destinace přiletí druhý den ráno v 5:30 hodin místního času. Zpáteční spoj odlétá z Dubaje v 15:30 hodin místního času a do Prahy by měl přilétat v 19:55 hodin. Vedle Emirates létají z Prahy do Dubaje společnosti flydubai a Travel Service.

Pražské letiště se chce zaměřit na východ

Pražské letiště se v dalších letech chce podle mluvčího Romana Pacvoně zaměřit na příjezdovou turistiku, a proto se dlouhodobě snaží posilovat dálkové linky. Při rozšiřování letového řádu se letiště chce zaměřit především na východ. Vedle Bangkoku by mohly přibýt dálkové linky do Tchaj-wanu, Dillí nebo Hongkongu. „Právě v těchto destinacích sledujeme dlouhodobě výrazný potenciál,“ řekl Pacvoň.

„Pro rok 2018 proto očekáváme více než 20procentní nárůst počtu odbavených cestujících na dálkových linkách,“ uvedl ředitel leteckého obchodu Letiště Praha Jiří Vyskoč.

Letiště Praha dosud poskytuje 13 dálkových linek. Nejnovější destinací se v květnu stalo spojení leteckého dopravce American Airlines do Filadelfie.