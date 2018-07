Společnost za miliardu dolarů, která nemá fyzické nemovitosti. Funguje celá ve virtuální realitě

Bellingham EXp Realty funguje na trhu jako tradiční realitní společnost, která kupuje a prodává nemovitosti, pouze s tím rozdílem, že veškeré kancelářské prostory se nachází ve virtuálním světě. Přesto její hodnota od loňského roku vzrostla o 300 % a po prvním dni na největším elektronickém trhu v USA vzrostla její cena na jednu miliardu dolarů.

Realitní kancelář eXp Realty vznikla před deseti lety, v době finanční krize. Během této doby se z ní stala jedna z nejvíce prosperujících společností v oboru a její hodnota neustále roste. Od loňského října vzrostla cena jejích akcií o více než 300 %, počet zaměstnaných realitních makléřů se zdvojnásobil a dnes firma s 12 tisíci makléři působí přibližně na 300 trzích napříč USA a Kanadou. Letos v květnu přešla společnost z akcií „penny stock“ (akcie malých společností s nízkými cenami) na burzu Nasdaq (největší elektronický trh v USA s téměř čtyřmi tisíci společností), díky čemuž vzrostla cena eXp Realty během prvního dne obchodování na jednu miliardu dolarů.

Meeting v eXp Realty.

Zakladatel a generální ředitel eXp Realty Glenn Sanford si v roce 2007 nemohl dovolit kancelářské prostory, a proto se snažil najít způsob, jak by jeho tým mohl pracovat dálkově. Kalifornská společnost VirBELA pro eXp Realty vytvořila celý kampus ve virtuální realitě, který firmě umožnil podnikání bez fyzických budov.

Kampus firmy eXp Realty | foto: eXp Realty

Společnost sídlí v bytě ve městě Bellingham ve státě Washington. Toto sídlo by ani nemuselo existovat, bylo založeno pouze kvůli legalizaci a firma jiné fyzické prostory nevlastní. „Kdybychom měli klasické kamenné kanceláře, takového růstu bychom nikdy nedosáhli,“ říká technologický ředitel společnosti Scott Petronis.



Virtuálními kancelářemi projde každý měsíc přes osm tisíc lidí bez ohledu na to, kde se zrovna nachází. „Naši lidé mohou spolupracovat, jako kdyby byli reálně spolu. Mohou využívat tabule, mobily, tiskárny a místnosti pro setkání s klienty,“ dodává Petronis. Jediné, co zaměstnanec k práci potřebuje, je přístup k internetu. K připojení do kampusu mu stačí klasický monitor, nemusí se nutně připojovat s VR headsetem.

EXp Realty demonetizuje a dematerializuje firemní budovy a její platforma je snadno přístupná pro kohokoliv, kdo je připojený k internetu. Virtuální systém společnosti je mimořádně flexibilní a umožňuje společnosti najímat zaměstnance z celého světa. Podle redaktora vědeckého webu SingularityHub.com Aarona Franka, který měl možnost firmu ve virtuální realitě navštívit, je navíc zážitek velmi reálný.