Apple umístil svůj předvánoční spot do Prahy, v září zasněžil ulice

PRAHA Společnosti Apple se zřejmě zalíbila Praha. Natočil v ní totiž již druhou reklamu - tentokrát předvánoční spot, který propaguje bezdrátová sluchátka AirPods a nový iPhoneX. Za zvuků písně Palace od Sama Smithe se v stovteřinové zimní pohádce roztančí dva herci - a přitom navštíví několik míst, které budou radě Čechů velice povědomé.

Dívka se prochází nejprve po Náplavní ulici, následně jsou například vidět i Holešovice a romantický tanec na dvoře v Dlouhé ulici. Prahu společnost zasněžila už v září, reklamu však zveřejnila až ve středu.



Reklama od společnosti Apple je na večer amerického Dne díkuvzdání už tradicí a pro technologický svět jde o očekávanou událost. Apple se vždy snaží nejen propagovat své produkty, ale také se ukázat v co nejlepším světle a nastolit určitou atmosféru. Letošní reklama se jmenuje „Sway“, v překladu Houpat, a jejím poselstvím má být sdílení hudby s někým, na kom nám záleží.

Žena v reklamě tak nejprve sama prochází zasněženou Prahou, načež si do svých sluchátek pustí hudbu R&B umělce Sama Smitha a vrazí do svého tanečního partnera. Reklama diváky nabádá, aby někým během těchto svátků pohnuli (“Move someone this holiday“) - v angličtině jde o dvojsmysl, který zároveň ukazuje na srážku dvou aktérů videa a schopnost hudby dojímat.



Apple v Česku nenatáčel poprvé. V loňském roce reklamu vytvořil v prostředí Žatce a Státního zámku Libochovice. Jde přitom o paradox, protože společnost v Česku nemá ani jediný ze svých oficiálních obchodů a své výrobky nabízí pouze přes e-shop a autorizované i neautorizované distributory.