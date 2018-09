Spotify uzavírá smlouvy s nezávislými umělci, velké nahrávací společnosti znervóznily

New York Švédská společnost Spotify, která je provozovatelem největší služby pro streamování hudby na světě, za poslední rok uzavřela smlouvy s několika hudebníky. Změnila tak standardní postup, v němž umělce zastupují nahrávací společnosti. Přestože nejde o velké obchody, přední nahrávací společnosti považují iniciativu Spotify za malý krok, který by ve svém důsledku mohl změnit podobu hudebního byznysu, jakou má od vynálezu gramofonu. Napsal to list The New York Times (NYT).

Po celá desetiletí cesta ke hvězdám v této branži obvykle vedla přes nahrávací společnosti. Prakticky všichni umělci, kteří jsou dnes na vrcholu, ať už Kanye, Adele, Beyoncé nebo Drake, se tam dostali za pomoci jednoho ze tří konglomerátů, které ovládají na 80 procent sektoru, a to Universal, Sony a Warner.

Dvanáct let stará švédská společnost teď experimentuje s jiným přístupem, který nahrávací obry znervózňuje. S menším počtem nezávislých umělců uzavřela dohody, které jim umožňují přístup k její streamovací platformě. Jakkoli se firma o těchto aktivitách příliš nešíří, skutečnost, že se snaží uzavírat dohody s nezávislými umělci, potvrdil v červenci serveru Billboard šéf firmy Daniel Ek. Jak ale zdůraznil, neznamená to, že Spotify se hodlá změnit na nahrávací společnost.

Velcí hráči hudební branže dávají svůj nesouhlas najevo různými způsoby. V anonymních komentářích pod články například naznačují, že firma Spotify by také nemusela získat licence, které potřebuje ke své expanzi do Indie, a že by se s ní nemuseli dohodnout na nových kontraktech.

Spotify, která v dubnu vstoupila na newyorskou burzu, vykázala za loňský rok tržby 4,9 miliardy dolarů (108,4 miliardy Kč), ale také čistou ztrátu skoro 1,5 miliardy USD. Její tržní hodnota se pohybuje kolem 34 miliard dolarů, píše newyorský list.