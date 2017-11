Spotřeba jídla roste. Průměrný Čech loni snědl 786 kilo potravin

PRAHA Spotřeba potravin v Česku loni vzrostla o 1,9 procenta, na každého Čecha tak v průměru připadá 785,6 kg potravin. Vzrostla například spotřeba mléka a mléčných výrobků o 2,1 procenta na 247,5 kilogramu. Ve čtvrtek to uvedli zástupci Českého statistického úřadu na tiskové konferenci.

Loni také vzrostla o dvě procenta spotřeba ovoce a o téměř tři procenta spotřeba zeleniny. Dlouhodobě roste spotřeba masa, loni to bylo 80,3 kilogramu, proti roku 1950 skoro dvojnásobek.

Podle statistiků se do spotřeby potravin započítává i potravinový odpad, tedy to, co se vyhodí na polích, v domácnostech nebo v obchodech.

Loňský rok byl mimo jiné mimořádný tím, že se snědlo nejvíc rýže za celou dobu měření. Meziročně šlo o zvýšení o 0,6 procenta na 6,5 kilogramu na osobu. Zeleniny snědl v průměru každý Čech 87,3 kilogramu, ovoce 84 kilogramů.



„Je to dáno tím, že jíme více ovoce nejen mírného pásma, ale i tropického,“ řekl ředitel odboru statistiky zemědělství ČSÚ Jiří Hrbek. Například v roce 1950 činil poměr spotřeby jižního ovoce proti celkové ovocné spotřebě 3,5 procenta, loni to bylo 41,7 procenta. Z toho se nejvíc jedí pomeranče a mandarinky, loni 13,2 kilogramu, meziročně o 0,7 procenta více.

U zeleniny například meziročně skočila o 6,7 procenta spotřeba zelí na 7,9 kilogramu. O 4,2 procenta na 69,1 kilogramu vzrostla spotřeba brambor.

Ve spotřebě masa meziročně vzrostla o 4,1 procenta konzumace hovězího, které ale stále i s telecím, u kterého meziročně vzrostla spotřeba o desetinu, tvoří jen zhruba deset procent z celkové spotřeby masa. O 2,9 procenta loni vzrostla spotřeba drůbežího masa na 26,8 kilogramu, což je zhruba třetina snězeného masa. Spotřeba vepřového klesla o desetinu procenta na 42,8 kilogramu, což je 53,3 procenta snězeného masa.

O zhruba šest procent klesla meziročně spotřeba zvěřiny na 0,9 kilogramu. O 3,6 procenta pokračoval pokles spotřeby králičího masa na 0,8 kilogramu.

U mléčných výrobků se nejvíce zvýšila spotřeba tvarohů, meziročně o 15,8 procenta na 4,4 kilogramu.

Spotřeba alkoholických nápojů loni vzrostla o 0,6 procenta na 173,5 litru, v přepočtu 9,9 litru čistého lihu. Spotřeba vína vzrostla o 3,7 procenta na 19,6 litru na hlavu.