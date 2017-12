Správa komunikací o víkendu kontrolně měří statiku Hlávkova mostu. Bude neprůjezdný

PRAHA Technická správa komunikací (TSK) bude kontrolně měřit statiku desek spojujících nové a staré části pražského Hlávkova mostu. Měření začne v sobotuv 08:00 a skončí v neděli v 15:00. V době měření nebudou přes most jezdit tramvaje a uzavřené budou i levé jízdní pruhy, informovala TSK v tiskové zprávě.

Původní konstrukce mostu pochází asi z roku 1914, nová k ní byla přistavěna v 60. letech. „Obě konstrukce jsou v příčném směru spojeny přechodovými deskami. Jedná se o železobetonové prefabrikáty, působící jako prosté nosníky,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková. Těchto desek je na mostě asi 200.



V době měření desky zatíží tramvajová souprava a plně naložené nákladní auto. Pohyby budou měřit snímače ze spodní strany desek pod mostem.

Hlávkův most spojuje Nové Město přes ostrov Štvanice s Holešovicemi. Na jeho holešovickém konci vznikla v 80. letech kvůli rozvoji automobilové dopravy mimoúrovňová křižovatka ve tvaru brýlí. Most je součástí severojižní magistrály. Podle posledního měření intenzity dopravy tam v pracovní den projede kolem 46 000 aut denně.

Data z měření Hlávkova mostu poslouží při přípravě oprav

Výsledky víkendového měření pražského Hlávkova mostu poslouží při přípravě jeho plánovaných oprav. Data budou vyhodnocena do týdne, řekla vsobotu novinářům mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Praha k preventivní kontrole statiky Hlávkova mostu přistoupila po nedávném zřícení trojské lávky. Měření, které začalo v sobotu ráno a potrvá do nedělního odpoledne, komplikuje dopravu. V každém směru je uzavřen jeden jízdní pruh a na magistrále se tvoří kolony.



„Měření Hlávkova mostu jsme plánovali, ale vzhledem k situaci s trojskou lávkou jsme je urychlili,“ uvedla Lišková. Lávka přes Vltavu spojující Císařský ostrov s Trojou se zřítila před týdnem, zraněni byli čtyři lidé, z toho dva těžce. Příčina pádu stále není známa.

Původně plánovala TSK na Hlávkově mostě větší sérii měření, nakonec ale urychlila zkoušky statické. Při nich na mostě stojí dvě tramvaje a nákladní auto a čidla dole pod mostem snímají pohyby desek, které spojují obě mostní stavby. Kvůli měření tramvaje přes most cestující nevozí a pro auta jsou uzavřené levé jízdné pruhy v obou směrech. I proto musí odborná firma stihnout svou práci za 30 hodin. „Na Libeňském mostě jsme na to měli několik nocí,“ dodala Lišková.

Ve směru z Holešovic auta a tramvaje jezdí po původní stavbě z roku 1910, v opačném směru po novější dostavbě z 60. let, která byla nutná kvůli rostoucí dopravě na magistrále. „Protože každý most má jiné parametry a jinak se chová, tak mezi ně byla vložena takzvaná přechodová deska. Jejich deformace je potřeba zkontrolovat kvůli degradaci materiálu,“ uvedl Ludvík Hegrlík z firmy Inset, která most měří. Částečná uzavírka potrvá do nedělích 15:00.

TSK podle Liškové nečeká žádné překvapivé výsledky, poslední zkoušky má z loňského roku. Výsledky nových použije pro přípravu projektové dokumentace pro opravu soumostí a přípravu stavebního povolení. Rekonstrukci musí projednat také s památkáři, protože mosty jsou památkově chráněné.