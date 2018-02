Stanice metra na Žižkově? Praha by ho měla zanést do Metropolitního plánu

PRAHA Praha by měla zanést do připravovaného Metropolitního plánu severní část trasy metra D z Náměstí Míru na Žižkov a dále do Vysočan. Rozhodl o tom magistrátní výbor dopravy. Trasa je v platném územním plánu zanesena pouze jako územní rezerva a návrh Metropolitního plánu s ní na Žižkově a ve Vysočanech nepočítá.

„Tu věc nelze odložit, protože se může stát, že budeme mít Metropolitní plán, který s metrem D na Žižkov a do Vysočan vůbec nepočítá,“ řekl předseda výboru Matěj Stropnický (SZ/Trojkoalice). Metropolitní plán má platit od ledna 2023, nyní jeho návrh zkoumají úředníci.

Podle Stropnického je druhou možností, jak trasu do plánu dostat, navrhnout změnu územního plánu. „Jedna z těch cest může být rychlejší, to se teď neví. Nicméně je žádoucí v téhle věci postupovat všemi možnostmi,“ řekl.

Institut plánování a rozvoje (IPR) v minulosti vypracoval analýzu, podle které se vyplatí vést trasu D z Vinohrad na Náměstí Republiky. Důvodem je lepší využitelnost trasy D při vedení na náměstí Republiky, navíc Žižkov podle IPR lépe dopravně obslouží tramvaje. Právě proti tomu se v úterý výbor postavil.

S vedením trasy na Žižkov a do Vysočan souhlasí Prahy 3 a 9. Pražský zastupitel a místostarosta Prahy 9 Marek Doležal řekl, že městská část má velké množství brownfieldů, na kterých se má stavět. Počet obyvatel Prahy 9 se tak ze současných asi 56.000 až zdvojnásobí. Radní Prahy 9 Tomáš Holeček (ODS) řekl, že by trasa měla končit nikoli na Vysočanské, ale až na Proseku, kde by se propojila s trasou C.

Podobně se vyjádřila také zástupkyně starostky Prahy 3 Lucie Vítkovská (ODS). Také v třetí městské části má vzniknout řada bytů na současných brownfieldech. „Tramvajová síť, kterou máme, je na maximu a její další rozvoj je komplikovaný,“ řekla. Praha 3 se prý nebrání diskusi o konkrétním umístění jednotlivých stanic, ale trasa má vést přes Žižkov.

Výbor diskutoval rovněž o tom, zda má podpořit projednávání trasy pouze ve zmíněné variantě, nebo do diskuse připustit i další možnosti včetně zakončení na náměstí Republiky. Zastupitel Jiří Nouza (TOP 09) uvedl, že by se nemělo zapomínat například na zavedení metra do Bohnic.

Jako první se má začít stavět část z Depo Písnice na Pankrác, poté přijde na řadu etapa z Pankráce na náměstí Míru. Metro D spojí centrum s jižní částí města. Projektanti náklady předběžně odhadují na zhruba 50 miliard korun. Praha chce na stavbu čerpat dotace z evropských fondů. Dopravní podnik (DPP) nyní řeší výkup pozemků mezi Pankrácí a Písnicí. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče.