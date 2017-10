Starostové proti mýtu na 'jedničkách'. Petice varuje před hlukem a zničenými silnicemi

TENDR NA MÝTO Ministerstvo dopravy ho vyhlásilo ve 15. června, formou tendru je jednací řízení s uveřejněním.

Výběrová komise zvolí nejvhodnější uchazeče, s nimiž povede podrobné rozhovory. Přihlášena jsou čtyři konsorcia.

Maximální hodnota tendru je 29 miliard korun za 10 let. Ministerstvo však očekává podstatně nižší nabídky. Vítěz by měl být znám zhruba v srpnu příštího roku. Starat o mýto by se měl od roku 2020.