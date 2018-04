Stát plete bič na směnárny. Chce umožnit odstoupení od transakce do dvou hodin

PRAHA Nebyl turista spokojený s kurzem ve směnárně? Ministerstvo financí a ČNB chtějí uzákonit možnost odstoupit od transakce do dvou hodin a bez udání důvodu. V Praze se stále najde dost míst, kde neznalí turisté dostanou 16 korun za euro. Kurz vyhlašovaný Českou národní bankou přitom aktuálně přesahuje 25 korun.

Brzy by se situace obětí vychytralých směnárníků mohla zlepšit. Ministerstvo financí do konce dubna předloží vládě návrh novely zákona o směnárenství, která má lidem umožnit, aby v případě, že si směnu do dvou hodin rozmyslí, ji mohli stornovat a požadovat své peníze nazpátek.

Stačí být nespokojený

„Jedná se o efektivní způsob, jak umožnit klientům směnáren storno transakce, pokud výsledná částka neodpovídá jejich očekávání,“ říká o návrhu mluvčí resortu financí Zdeněk Vojtěch.

Banky se přirozeně brání. „Považujeme za sporné, aby zákazník získal možnost odstoupit od směnárenského obchodu například pouze z důvodu nevýhodnosti směnného kurzu, respektive i bez uvedení důvodu,“ říká Filip Hanzlík, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace (ČBA). „Taková regulace by byla namístě snad jen tehdy, pokud by směnné kurzy vyhlašované ČNB byly závazné a směnárníci by nebyli oprávněni se od nich nijak odchýlit. V takové realitě však nežijeme,“ dodal.

Jenže situace, kdy cizinec nechá směnárníkovi z jednoho eura osm korun, není neobvyklá. „Pořád tu je několik směnáren, které vyměňují euro za 16,– či 17 korun. Jejich počet přitom lehce roste. Jedna je například v podchodu na náměstí Republiky, další třeba v Karlově ulici a další v kubistickém kiosku u hlavního nádraží. Řekl bych, že takových směnáren je po Praze tak deset patnáct,“ odhaduje publicista Janek Rubeš, který pravidelně ve svých pořadech na turistické pasti upozorňuje.

Možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu se však nezdá ani ministerstvu spravedlnosti, které zákon připomínkuje. „Argumentaci předkladatele by bylo možno teoreticky použít i v některých jiných případech, kdy smlouvu uzavírá turista, tedy osoba neznalá místních cenových poměrů – například jízda s taxi z letiště, nákup suvenýru, káva na Staroměstském náměstí,“ stojí v připomínkách resortu spravedlnosti. „V takových případech ale právo odstoupit od nevýhodné smlouvy zákazník nyní nemá a ani se neuvažuje, že by jej mít měl (...) V tomto shledáváme předmětný návrh rizikovým.“

Potíž může být i v tom, zda je řešení úměrné skutečné velikosti problému se směnárnami. Nejvyšší počet stížností na směnárny –231 – dostala ČNB vloni. Bezpochyby se ale poškozených cítilo více lidí, než kteří si reálně stěžovali. Prahu přitom podle odhadů navštíví ročně přes sedm milionů turistů.

Praha – město podvodů

Faktem ale je, že hlavní město roky trpí pověstí místa, v jehož centru čeká na turisty spousta pastí – počínaje některými taxikáři, konče právě nepoctivými směnárnami. Před pár lety se v této souvislosti česká metropole dokonce objevila v seriálu Město podvodůčasopisu National Geographic.

„V žádném případě nechceme popírat existenci nekalých praktik některých směnáren. Chtěli bychom spíše upozornit a dát k opětovnému zvážení, zda poznatky z praxe odůvodňují tak razantní zásah, jako je zavedení práva odstoupit od smlouvy bez udání důvodu u všech směnárenských obchodů do tisíce eur,“ připomínkuje návrh resort spravedlnosti.

Existují i obavy, jaké to může mít dopady na poctivé směnárníky. „Pokud bude mít zákazník právo odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv důvodu, může být v konkrétním případě motivem třeba jen to, že směnárník ve vedlejší ulici nabízí o něco málo lepší kurz. Takové využívání zákonného práva by podle našeho názoru praxi nesmírně administrativně zatížilo,“ argumentují dále ministerští odborníci.

Stěžují si i banky. Požadované změny bankovních systémů by je údajně vyšly na miliony. „Jedná se o investice do IT, úprav kurzovních lístků a tiskopisů v řádu milionů korun,“ tvrdí například mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

„Pokud zákon projde, ztížilo by to proces na směnárně naprosto zásadně, protože v tu chvíli bychom museli převzaté množství držet a k tomu dát pozor na časové rozlišení, abychom mohli vrátit v objemu původní směny. Tohle by zásadně negativně ovlivnilo jak cash management samotný, tak kapacity kolegů na pobočce,“ přizvukuje Michaela Průchová z ČSOB.

Reklamace i po půl roce

V některých případech by nespokojení zákazníci dostali možnost odstoupit od smlouvy až půl roku po směně peněz. Důvodů k prodloužení času ze dvou hodin na šest měsíců může být celá řada.

„Některé z nich mohou být legitimní, například směnárna druhý den ráno neotevře, protože obsluha onemocní nebo protože je výpadek elektrického proudu. Legitimní není například to, když obsluha schválně zavře okénko, když vidí, že se vrací nespokojený zákazník,“ vysvětluje mluvčí resortu financí Vojtěch.

Právě proto by měl zákazník mít v těchto situacích možnost odstoupit od smlouvy v náhradní době.

„Tato lhůta musí být výrazně delší než původní dvouhodinová, protože je třeba počítat s tím, že zákazník se například vrací z dovolené domů a podobně. Pro tyto případy zákon stanoví náhradní lhůtu v délce šest měsíců, přičemž v této době není třeba odstoupit v konkrétní provozovně, ale zákazník tak může učinit kdekoli, třeba i korespondenčně,“ doplnil Vojtěch.

V rámci Evropy jde o poměrně výjimečné řešení. „Podle dostupných informací je regulace spočívající v možnosti zákazníka v určité lhůtě odstoupit od směnárenského obchodu vcelku evropsky unikátní, když se s ní lze setkat pouze v Rumunsku a v Bulharsku,“ uzavírá Hanzlík z ČBA.