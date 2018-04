Stát podpoří byznys s Íránem. Může pomoci exportu potravin nebo Zetorů

PRAHA Bídný export a ještě mnohem horší dovoz. Obchodní bilance s osmdesátimilionovým Íránem dlouhodobě vázne. Se změnou k lepšímu by měl nyní pomoci takzvaný agrární diplomat, kterého se chystá ministerstvo zemědělství vyslat na českou ambasádu v Teheránu.

Z jedenapůlmiliardového exportu (v roce 2016) do této donedávna embargem blokované země tvoří absolutně největší podíl průmysl. Česko vyváží zejména sklo, drahé kovy, elektroniku, rozvaděče a elektrické motory. Agrární obchod je ale minimální, což by se mělo podle ministerstva změnit. Z Česka do Íránu putuje spíš jen zemědělská technika, na prvním místě traktory.

„Zemědělský diplomat bude mít v portfoliu nejen zemědělské a potravinářské produkty, ale i oblast zemědělské a potravinářské techniky a technologií včetně například závlahových technologií a podobně,“ popisuje ministerstvo, které agrárního diplomata vyšle letos na ambasádu do Teheránu na základě chystaného výběrového řízení.

Konec sankcí jako příležitost

Uchazeč o post zemědělského diplomata musí připravit prezentaci v cizím jazyce, který odpovídá obvyklé diplomatické praxi daného teritoria, ověřuje se úroveň jeho odborných znalostí nutných k výkonu dané práce a současně související s výkonem zahraniční služby, respektive státní služby v oboru „zahraniční vztahy a služba“. Nutná je rovněž orientace v zahraničně-obchodní politice a agropotravinářském průmyslu obecně.

Tito lidé, v podstatě lobbisté českého zemědělství, jejichž činnost vyjde ministerstvo na 3,5 milionu korun na každého ročně, už působí tři roky na ambasádách v Rusku, Číně, Saúdské Arábii a Srbsku, od loňska pak také v USA a od letošního ledna v Libanonu. Letos připravuje stát podobnou misi do dalších zemí s perspektivně se rozvíjející vzájemnou obchodní výměnou – do Japonska a Mexika.

Diplomati pomáhají zprostředkovat kontakty českých obchodníků v dané zemi a naopak zahraničních v Česku. Organizují v zemích svého působení veletrhy, prezentují možnosti podnikání v naší zemi. Írán je však státem, kde bude agrární diplomat začínat téměř od nuly.



Podle úvah ministerstva jsou nyní v této zemi ideální možnosti pro uplatnění českých podnikatelů v zemědělství. Resort například připomíná, že zrušení obchodních sankcí vůči Íránu v roce 2016 znamená zvýšení zájmu o tuto zemi u všech významných světových ekonomik. A zkusit by to mělo i Česko.

Země disponuje díky zdrojům ropy a zemního plynu relativně dobrou kupní silou obyvatel, ale přitom má jen devět procent zemědělsky využívané plochy. Což způsobuje malou míru soběstačnosti v zásobování agrárními produkty a potravinami.

K traktorům ještě potraviny

Potravinářská komora ČR potvrzuje, že agrární export do Íránu dosud představují především traktory a technologie. A zanedbatelná čísla se týkají vývozu českých potravin.

„Vzhledem ke vzdálenosti a složitosti dopravy některých komodit je obchod velmi malý, nicméně jde o trh, který je s ohledem na uvolňování sankcí perspektivní pro oboustrannou výměnu,“ říká mluvčí komory Dana Večeřová.

Připomíná, že Írán produkuje množství kvalitního ovoce a zeleniny, ale i mořské ryby, které se vesměs dovážejí ne napřímo, ale přes překupníky, což zboží prodražuje. Pro české podnikatele mohou být zajímavé dodávky potravin do rostoucích maloobchodních prodejen v Íránu. Zájem mají Íránci také o potravinářské technologie, včetně stavby minipivovarů.

Z firem, které chtějí nastartovat nebo rozšířit svůj byznys v Íránu, se hlásí na prvním místě už zmíněný brněnský Zetor. „Obecně vítáme jakoukoliv podporu státu, tedy i případnou spolupráci s agrárním diplomatem,“ uvedl pro LN Lukáš Krejčíř, finanční manažer společnosti Zetor Tractors. Střední východ je podle něj pro značku atraktivní. V 60. letech minulého století firma do Íránu dodala 170 strojů. A v sousedním Iráku existovala montovna, která až do roku 1990 vyrobila přes 80 tisíc těchto traktorů.

Od roku 2016 vyváží Zetor ročně na základě nového kontraktu do Íránu několik desítek traktorů ročně. A hodlá export rozšířit. „I z tohoto důvodu usilujeme o posílení pozic v oblasti a jednáme s íránským partnerem o prohlubování spolupráce,“ říká Krejčíř.