Statisíce hráčů po celém světě se ponoří do naší historie. Vychází nejdražší česká hra

PRAHA Myslíte si, že natočit v Česku film, který může uspět na mezinárodním poli, je drahé? Vytvořit konkurenceschopnou hru může být ale ještě mnohem dražší. V pražském Karlíně vznikl velkolepý historický titul, který za bezmála sedm let vývoje spolykal více peněz než nejdražší české filmy. Jde tak zřejmě o nejnákladnější projekt českého zábavního průmyslu, jaký u nás kdy vznikl. Kingdom Come: Deliverance vyjde už v úterý 13. února.

Nepočítáme-li filmové snímky, které ještě nevznikly, jako Poslední z Aporveru nebo novou verzi historické fresky Jan Žižka, mezi nejdražší české a koprodukční filmy s českou účastí patří Habermannův mlýn, Tmavomodrý svět a Bathory. Jen zlomek z projektů české kinematografie se přitom přehoupl přes magickou hranici 100 milionů korun.

Videohra Kingdom Come: Deliverance ji hravě předčila.

S financováním pomohli hráči

Generální ředitel Warhorse Studios Martin Frývaldský upozorňuje, že natočení velkých českých filmů stojí dnes 40 až 60 milionů korun. „Tmavomodrý svět stál 230 milionů korun. Vývoj takové hry, jako je ta naše, vyžaduje stovky milionů korun,“ naznačuje v rozhovoru pro herní kanál Vortex s tím, že titul Kingdom Come stál ale ještě mnohem víc.

Může se takový projekt, na kterém pracovaly stovky lidí, vůbec zaplatit? „K tomu, aby se investice vrátila, je potřeba, aby se prodaly stovky tisíc kopií,“ připouští Frývaldský. Současně ovšem dodává, že velkou výhodou ve snaze dosáhnout tohoto cíle je fakt, že jde o globální projekt, který se bude prodávat po celém světě, což umožnilo tak velkorysé financování.

Jak vznikala hra Kingdom Come: Deliverance Jaká je atmosféra v týmu těsně před vydáním hry jako Kingdom Come: Deliverance? Čeho se autoři nejvíc bojí a na co se naopak nejvíc těší? Na čem se pracuje dny a týdny těsně před uvedením titulu do obchodů? Unikátní pohled do studia Warhorse zprostředkuje dokument herního kanálu Vortex, který bude k dispozici zdarma na YouTube krátce po vydání hry.

„Očekáváme, že v Česku prodáme jednotky procent a zbytek se prodá ve světě,“ říká a dodává optimisticky, že šance, že projekt uspěje i ekonomicky, je mnohem vyšší, než kdyby se ucházel jen o přízeň místního zákazníka.

Přestože jde o bytostně českou hru s českou historií, autoři nikdy neuvažovali o tom, že by se zaměřili jen na lokální publikum. Pevně věří tomu, že jejich projekt osloví hráče po celém světě. A mají k tomu ostatně i dobré důvody. Tržní potenciál už v průběhu vývoje stačil prověřit moment, kdy vývojáři požádali o pomoc s financováním samotné fanoušky.

Ti měli možnost prostřednictvím takzvaného crowdfundingu přispět na vývoj titulu. „Za to jim patří neskutečný dík. V roce 2014, když jsme šli na Kickstarter, jsme absolutně nepředpokládali, že bychom v rámci této kampaně mohli vybrat přes 1,8 milionu dolarů, což je neuvěřitelný úspěch,“ pochvaluje si Frývaldský. Nebýt toho, mohlo se docela dobře stát, že by se hru nepovedlo dokončit. „Na Kickstarteru nás podpořilo přes 35 tisíc lidí,“ dodává šéf studia Warhorse s tím, že tento úspěch následně povzbudil vydavatele.

Realistická v každém detailu

Jen peníze od fanoušků by totiž samozřejmě na uskutečnění velkolepé vize nestačily. Studio v roce 2011 založil herní designér Daniel Vávra, kterého proslavil titul Mafie, jedna z prvních českých her, která uspěla na mezinárodním poli.

V roli výkonného producenta se ke Kingdom Come: Deliverance připojil Martin Klíma, který předtím pracoval v Altaru, jenž stojí například za strategickou sérií UFO. Jejich vize zaujala podnikatele, investora a miliardáře Zdeňka Bakalu, který přislíbil zafinancovat vývoj prototypu. S prototypem pak studio oslovilo vydavatele, který by zajistil další potřebné finance. Najít se ho ovšem nepodařilo a právě v té chvíli se autoři obrátili na samotné hráče.

Pokračování téhle pohádky už znáte. Původně zamýšlenou částku, kterou chtělo studio vybrat, se podařilo několikanásobně překonat. A to nejen na Kickstarteru. Další peníze fanoušci vývojářům posílali prostřednictvím jejich webu i po skončení první kampaně. Dohromady tak autoři získali čtyři miliony dolarů od 70 tisíc přispěvatelů. Obrovský ohlas prokázal, že je o hru zájem, což vedlo k tomu, že se povedlo získat další finance od investora.

Možná si kladete otázku, proč je “obyčejná” videohra tak drahá. Ona ale právě není obyčejná. Jde o nesmírně ambiciózní počin, který si zakládá na tom, že je historicky velice přesný a realistický.

Z hlediska žánru jde o takzvanou hru na hrdiny, v níž se hráč stane ústřední postavou, která řeší v interaktivním světě všemožné úkoly, zatímco se pohybuje v digitálních kulisách, které odpovídají skutečným místům.

Rozhodující budou prodeje za první týden

Proto tým povolal na pomoc historiky a architekty, kteří pomohli z jedniček a nul vytvořit Království české na počátku 15. století. Hra nás zavede do otevřené krajiny v okolí Sázavy, v níž může hráč navštívit skutečná městečka, vesnice i hrady. Hráč se chopí kovářova syna Jindřicha, který jako jediný přežije masakr, při němž žoldnéři ve službách budoucího císaře Svaté říše římské Zikmunda Lucemburského v roce 1403 vydrancují jeho rodnou Skalici. Ve snaze pomstít svou rodinu se hráč v kůži Jindřicha připojí k odboji proti Zikmundově invazi, čímž se nakonec zapojí i do snahy vrátit trůn právoplatnému českému králi, kterým je Zikmundův nevlastní bratr Václav IV. Toho Zikmund zajal a uvěznil už o rok dříve.

Podařilo se tedy autorům naplnit vizi, kterou měli na samém počátku? Daniel Vávra, který je duchovním otcem titulu, věří, že ano. „V něčem jsme se dostali i dál, než jsem na začátku doufal,“ říká s tím, že napjatě očekává první recenze a prodeje za první týden, z nichž lze dovodit, kolik kopií se prodá nakonec dohromady. „První týden budu asi hodně nervózní,“ věští. Neočekává přitom podle svých slov, že by hra sklízela jen ta nejvyšší hodnocení. „Na to je moc jiná,“ domnívá se.

S vydáním se ale pojí i velká úleva, zmiňuje hlavní technický designér Viktor Bocan. „Děláme to fakt dlouho a teď bude hra konečně v obchodech. To je super pocit,“ říká. „Nemusíme se stydět za to, co jsme udělali. Myslím, že jsme udělali dobrou hru,“ věří.

Výkonný producent Martin Klíma ale upozorňuje, že samotným vydáním nic nekončí. „Začíná totiž nějaký jiný druh práce. Je to samozřejmě extrémně důležitý okamžik, ale neznamená to, že si všichni můžeme vzít měsíc volno. Na hře bude spousta práce i po jejím vydání. Budeme například opravovat chyby a vyvíjet rozšíření,“ vyjmenovává.

Virtuální svět co nejblíže skutečnosti

Pokud jde o hru samotnou, ta slibuje velký otevřený svět a nelineární příběh, který vás bude bavit desítky hodin. Vše bude až puntičkářsky přesné, ať už jde o oblečení postav, různé reálie nebo propracovaný soubojový systém. Jednotlivé úkoly bude moci hráč splnit různými způsoby a bude si průběžně také budovat vztahy s dalšími postavami, které ovládá umělá inteligence.

Bude záležet jen na způsobu hry a jednání, jakou budete mít reputaci - zda bude vaší nejsilnější zbraní ostří meče, anebo spíše hbitý jazyk. Nepostradatelným společníkem hlavního hrdiny bude kůň, který usnadní cestování virtuálním světem. Hráč bude svými rozhodnutími a především činy ovlivňovat okolní svět, ať už přímo nebo zprostředkovaně.

Autoři si dali záležet i na maličkostech a věnovali pozornost každému detailu. Zatímco v jiných podobných hrách je dnes běžně zvykem, že můžete ve virtuálním světě obchodovat s nejrůznějšími předměty za pevně dané ceny, Warhorse tento koncept obohatili o smlouvání, díky němuž si můžete vyhádat lepší cenu.

Samozřejmostí je ve hře nutnost pravidelně jíst, odpočívat a spát. Pokud vás nepřítel zraní a vaše postava krvácí, musíte ji ošetřit, jinak brzy zemře. Nestačí přitom „sníst“ klasickou lékárničku, je třeba nejprve ránu ovázat.

Samozřejmostí už dnes také je, že hráč hlavního hrdinu a jeho dovednosti formuje sám k obrazu svému podle toho, zda dává přednost akci a konfrontaci, nebo naopak dialogu. Zdaleka ovšem není samozřejmé, aby se oblečení herních postav skládalo z mnoha vrstev, které mají přímý vliv na dění i souboje ve hře. Ani to, aby se obnošený, zakrvácený nebo špinavý oděv projevil na tom, jak působíte okolní postavy.

To vše možná působí samozřejmě, ale ve světě videoher to samozřejmé zdaleka není. Fungují totiž podle zažitých pravidel, která se často nemění dlouhá léta. Dalo by se říci, že na pohled se hry mění rychleji než ve svém jádru.

Ale u Kingdom Come jde realismus prostředí, postav, všech kulis i rekvizit ruku v ruce s přirozeností dění a celého světa. Digitální obyvatelé tu žijí svým vlastním životem a titul má hráče podporovat v hledání originálních řešení a kreativním hraní. Zločin se tu neobejde bez trestu, i když se můžete krátkodobě obohatit. Cizí lidé reagují na vaše konání, pokud se chováte zvláštně nebo nebezpečně a nerozpakují se vzít nohy na ramena, upozornit na vás nebo se s vámi pustit do křížku.

Jedna z nejočekávanějších her roku

Pokud něco nedává smysl ve skutečnosti, hra to často reflektuje. A naopak mnohdy do důsledku simuluje i zdánlivé banality. Ve hrách se můžete mnohdy opít, ale obvykle to znamená jen více či méně úsměvnou kratochvíli bez většího smyslu. V Kingdom Come vám alkohol může tak jako ve skutečnosti přidat nějaký krátkodobý plus kupříkladu k vaší výřečnosti a osobnímu kouzlu. Ale když to s ním přeženete, přijdou méně příjemné následky. Ve hře se dokonce můžete stát závislým. Na druhé straně, pokud budete popíjet častěji, může se zlepšit vaše odolnost vůči alkoholu a budete se lépe vyrovnávat i s virtuální kocovinou. A právě v takových maličkostech tkví kouzlo, díky kterému se digitální svět zdá víc skutečný.

Bez ohledu na to, jak si nakonec Kingdom Come: Deliverance povede v recenzích a jak titul přijmou samotní hráči, nikdo už nemůže autorům upřít, že jde o jednu z nejočekávanějších her letošního roku v globálním měřítku, o které se píše po celém světě. Čeští vývojáři tak znovu potvrzují, že patří k mezinárodní špičce. Oblast videoher si možná zatím u nehráčů nestačila stále získat takové renomé, jaké mají kupříkladu filmy, ale právě příklad titulů, jako je tento, dokládá, že mohou mít stejný, ne-li větší celosvětový dosah.

Vyzdvihnout je přitom třeba i edukativní rozměr hry. Jde o důkaz, že čas strávený u počítače či konzole nemusí být promarněný. Kingdom Come se může kromě toho, že pobaví zákazníky, povést to, o co se marně snaží různé interaktivní encyklopedie i dokumenty - přitáhnout lidi k historii. Ostatně, mezi hráči byste už teď našli výrazně méně těch, kteří nevědí, kdo byl Václav IV. a jak se jmenoval jeho otec.