Státní dluh na dietě. Snižuje se už čtyři roky, pochlubilo se ministerstvo

PRAHA Krátce poté, co v pátek vyšly statistiky o vysokém růstu české ekonomiky, přispěchalo s dalším pozitivním trendem i ministerstvo financí. Oznámilo, že zadluženost země loni klesala už čtvrtým rokem v řadě.

Česko patří mezi ekonomické tygry Evropy, v roce 2017 se jeho hrubý domácí produkt ve srovnání s předešlým rokem zvýšil o čtyři a půl procenta. V poměru k HDP se zlepšily i statistiky zadlužení.



Od začátku roku 2014 kleslo o 8,9 procentního bodu. Vloni to bylo o 1,6 procentního bodu z 33,8 na 32,2 procenta.



„V prosinci jsme využili možnost vydat státní dluh za záporný výnos a prodejem pokladničních poukázek za 23 miliard korun jsme získali pro stát dodatečný čistý příjem 70 milionů korun,“ uvedl náměstek ministryně financí pro veřejné rozpočty Petr Pavelek.

Ministerstvo i v roce 2017 využívalo prostředí záporných výnosů státních dluhopisů na domácím trhu s relativně krátkou dobou do splatnosti, kdy na trh umisťovalo státní dluhopisy se splatností až pět let, a to i po dubnovém ukončení režimu devizových intervencí a navýšení základních sazeb České národní banky po téměř deseti letech.

Úřad uvedl, že v rámci splatnosti do jednoho roku prodával státní pokladniční poukázky splatné převážně ještě v roce 2017 v celkové jmenovité hodnotě 409,9 miliardy korun.

Ekonomika v dobré kondici

Česká ekonomika se v Evropě řadí k těm nejúspěšnějším. Ukazují to v pátek zveřejněná čísla statistického úřadu. Z 19 zemí, které dosud představily výsledky toho, jak si vedly v posledních třech měsících, se podařilo předběhnout Česko jen Rumunsku. Zatímco naše ekonomika meziročně vzrostla o 5,1 procenta, ta rumunská dosáhla dokonce sedmiprocentního náskoku.

„Pomáhá nám stabilní makroekonomické prostředí. Zároveň máme politiky, kteří sice nepomáhají, ale ani neškodí,“ říká Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

Za celý loňský rok pak dosáhl růst tuzemského hospodářství 4,5 procenta, což je bezmála dvojnásobek předloňského výsledku; tehdy ekonomika rostla pouze 2,5procentním tempem.



„Pokud zanedbáme rok 2015, který byl výjimečný z titulu dočerpávání evropských fondů, půjde tak o nejrychlejší růst HDP za posledních deset let,“ konstatuje Jakub Seidler, hlavní ekonom ING.

Česko těží z nejnižší nezaměstnanosti v EU, lidé se nebojí utrácet. Pomáhá i oživení světového hospodářství, z čehož těží domácí vývozci i průmysl.