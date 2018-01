Stavbu D11 ze Smiřic k Jaroměři napadl vlastník pozemků. Podle něj na jeho pozemky nemá ŘSD práva

HRADEC KRÁLOVÉ Stavební povolení na novostavbu dálnice D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří napadl rozkladem k ministrovi dopravy vlastník části pozemků v trase stavby František Kučera z Prahy. Tvrdí, že Ředitelství silnic a dálnic ČR chce stavět na jeho pozemcích, ačkoliv k nim stát nemá žádná práva. Vyplývá to z rozkladu, který ministerstvo dopravy zveřejnilo na úřední desce. Na případ upozornila Mladá fronta Dnes ve svém regionálním vydání.

Na 7,4 kilometru dlouhý úsek dálnice D11 ze Smiřic do Jaroměře vydalo ministerstvo dopravy stavební povolení loni 4. prosince. Ředitelství silnic a dálnic již stavbu zadalo stavební společnosti Porr, která v soutěži mezi osmi uchazeči zvítězila s nabídkou zhruba 1,5 peníze miliardy korun.

Kučera v rozkladu uvedl, že s ním jako s účastníkem řízení nebylo jednáno. Z Kučerova rozkladu vyplývá, že ŘSD podle něj hodlá dálnici postavit na jeho pozemcích jako černou stavbu a následně ji zlegalizovat prostřednictvím žádosti o dodatečné stavební povolení. Vydané stavební povolení je podle Kučery v rozporu s územním plánem. Výhrady má i k odvádění odpadních vod z dálnice, které podle něj mohou kontaminovat okolní pozemky i řeku Labe. Kučera v rozkladu navrhuje, aby ministr dopravy žádost ŘSD o stavební povolení zamítl.

ŘSD Kučerovy výhrady ve vyjádření pro MfD odmítla. „Zcela vylučuji, že by bylo s někým nejednáno, je to naprostý nesmysl, protože abychom mohli mít vydané stavební povolení, je třeba mít beze zbytku 100 procent pozemků. Prostě není možné, že by s někým nebylo jednáno, nebylo něco vyřízeno a my přitom měli stavební povolení,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.



Jiným rozkladem podaným ekologickým hnutím Děti Země je napadeno i stavební povolení na stavbu dálnice v úseku mezi Hradcem Králové a Předměřicemi nad Labem. Stavební povolení na tento úsek bylo vydáno loni v červnu, Děti Země jej rozkladem napadly loni v červenci. Hnutí napadlo všechna závazná stanoviska dotčených úřadů. Ministr dopravy o rozkladu zatím nerozhodl.

Od zahájení stavby „hradecké“ dálnice D11 loni v září uplynulo 39 let. Z plánovaných 154 kilometrů jich stále chybí 62. Naposledy byl loni v srpnu otevřen dvouapůlkilometrový úsek, který ŘSD budovalo tři roky a díky kterému se dálnice dostala do Hradce Králové. Dálnice by od Hradce Králové měla pokračovat dál přes Předměřice a Smiřice na Jaroměř a poté k polským hranicím v Královci u Trutnova, kde se má napojit na budovanou polskou silnici S3.