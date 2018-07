Stojíme na začátku cesty s názvem digitalizace vody, říká Jonas Brennwald z Grohe

PRAHA Tušili jste, že moderní technologie pronikají i do odvětví sanitárního vybavení? Pojmy jako digitalizace vody nebo inteligentní management vody už ale nejsou výstřelky vědeckofantastické literatury. Společnosti jako Grohe už se do vývoje budoucích zařízení vašich koupel a kuchyní pouštějí dnes. A recept na úspěch? „Nacházíme ty správné lidi. Za své léta zkušeností mohu říct, že rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem je vždy v lidech,“ říká ředitel evropské divize firmy Grohe Jonas Brennwald.

Lidovky.cz Čtyři klíčové hodnoty vaší společnosti jsou kvalita, design, technologie a udržitelnost. Jak se vám daří skloubit právě udržitelnost, která je dnes velkým tématem, s těmi ostatními?

Je to samozřejmě výzva, udržitelnost byla naší hodnotou už od začátku. Počátky byly trochu složitější, ale udržitelnost není něco, co si vytyčíte na pár měsíců nebo čeho dosáhnete během jednoho kvartálu. Dosáhnout udržitelnosti jako součásti toho, jak děláte byznys a vašich výrobků, je běh na dlouhou trať.

Ještě dnes ale dostáváme ceny za udržitelnost za produkty, které jsme vyvinuli před deseti lety, takže určitě směřujeme správným směrem. Díky naší pozici lídra v oboru, a díky členství ve skupině Lixil, si můžeme dovolit o našich prioritách uvažovat v dlouhodobém horizontu. Protože vyvinout vodovodní baterii nebo toaletní mísu není tak složité, musíme to ale dělat na základě hodnoty udržitelnosti, což se nakonec vyplatí.

Lidovky.cz Zmínil jste japonskou skupinu Lixil. Jaký typ know-now a výhod vám přináší členství?

Předně jsme tím, že nás koupil výrobce, získali jisté výrobní hodnoty a přístup k novým postupům. Ale Lixil samotný nabízel mnohé z těch technologií už před mnoha lety. Například sprchové toalety, které jsou novou součástí našeho evropského portfolia, vyrábí Lixil už od roku 1968. Čili na nás je, abychom technologii, která už byla vyvinuta, využili a převedli ve specifickém provedení na evropský trh. To nám pomůže na každém jednotlivém národním trhu tyto technologie uplatnit.

Jonas Brennwald Ve společnosti Grohe zastává pozici Vedoucího prodeje pro Evropu a zodpovídá se přímo řediteli společnosti. Do Grohe nastoupil v roce 2012 jako ředitel pro severní Evropu. Z minulosti má zkušenosti z firem jako Mars, Goodyear Dunlop, Dorman či Ecolab. Vystudoval ekonomii a marketing na univerzitě v Lundu. Jonas Brennwald.

Lidovky.cz Jak složité je na evropském trhu prezentovat produkt, jako je právě sprchová toaleta, na kterou nejsou lidé v Evropě zvyklí? Jak je přesvědčíte, že tudy povede budoucnost?

Zavádět na trh takový produkt může být trochu ošemetné, protože nemáte vždy přímý kontakt se spotřebiteli. Takže rozhodnutí nejsou tvořena na základě jejich vlivu, jako v jiných odvětvích, ale spíše na základě jistých tradic. Náš produkt totiž prochází přes prodejce a instalatéra až k zákazníkovi. Tyhle kanály jsou, zvláště na v našem odvětví, dost konzervativní.

Když přijdete do obchodu s mobilními telefony a víte přesně, že chcete nový iPhone a uslyšíte, že ho nemají, ale že vám místo toho nabídnout nový Huawei z Číny, jak se jako zákazník rozhodnete? Změníte názor nebo si prostě najdete obchod, kde iPhone mají? Tyhle otázky řešíme i v našem odvětví, musíme produkty co nejvíce přizpůsobit zákazníkovi a najít kanály, které nás dovedou přímo ke spotřebitelům. Ale to chce trochu času.

Lidovky.cz Inovaci považuje společnost Grohe za jednu ze svých nejsilnějších stránek. Jakým směrem se teď vyvíjí trh se sanitárním vybavením?

Trendy směřují ke „kompletním řešením“, ať už u kuchyní nebo koupelen. Dosud to fungovalo tak, že když se vám rozbil záchod, vyměnil jste záchod. Když se vám rozbila sprcha, vyměnil jste sprchu. Koupelny se ale stávají svébytnou místností, nejen nutným doplňkem bydlení. Ke koupelnám už se přistupuje jako k obývacím pokojům.

Tímhle směrem jsme se vydali i my, dokonce ještě o krok dál. Kromě kompletní koupelny nabízíme i kompletní kontrolu nad vodou. Jednak jde o dimenzi ochrany, například před vytopením, což vám také snižuje náklady na pojištění. A jednak nabízíme potěšení, které zažíváte z vody ve sprše. A tím se vracíme zpět k udržitelnosti, protože voda je čím dál vzácnější komodita i co do její kvality. Proto věříme, že je nutné mít spotřebu vody pod kontrolou, protože když mluvíme o záchraně světa a plýtvání vodou, musíme každý začít u sebe.

Lidovky.cz Kompletní řešení, například u koupelny, vyžaduje hodně přizpůsobení na míru zákazníkovi. Vyžadují vaši klienti více osobního přizpůsobení vašich produktů?

Určitě je to trend. V tomhle jsme nyní tak trochu znovu objevováni, protože náš design začíná být v dnešní době patřičně doceňován a dostává se tak k zákazníkům. Lidé jsou často překvapení, když zjistí, co všechno dnes nabízíme, že to už nejsou jen vodovodní baterie nebo sprchy. Ale funguje to i z druhé strany. Lidé, co si kvůli pojištění pořídili naše systémy Sense nebo SenseGuard, pak žasnou, že děláme i vodovodní baterie a sprchy. Tyhle dvě dimenze chceme pevně propojit.

Je to jako kdybych přišel k vám do České republiky a říkal, že jsem netušil, že tu umíte hrát hokej. Pochopitelně byste mi řekli, že ale máte bohatou hokejovou historii a řadu slavných hráčů v NHL. A podobně je na tom občas Grohe, lidé o našich produktech často neví. A právě díky kompletním koupelnám se k lidem může dostat celá paleta produktů, které nabízíme.

Lidovky.cz Dalším význačným znakem je váš důraz na design. Máte dokonce vlastní designerský tým, který pracuje v utajení, což není zrovna obvyklé. V čem je podle vás síla designu?

Ano, máme velice dobrý důvod, proč mít vlastní tým designérů z celého světa. Věříme totiž, že pro identitu naší značky je důležité, aby každý produkt, který představíme na trhu, měl jistý specifický šmrnc. Jedinou cestou, která zaručí, že naše produkty budou mít tento specifický Grohe šmrnc, je mít vlastní tým. Firmy si často na každou novou řadu svých výrobků najmou nové designérské studio. Jenže potom můžeme sledovat velké výkyvy v tom, jak lidé tu či onu značku vnímají. Jedna řada jim vyhovuje zcela, ta následující už vůbec. Tomuto se chceme vyhnout, jsme rádi, že díky vlastnímu týmu jsou naše výrobky propojené.

Nikdy nezapomenu na ten den, kdy jsem si kupoval nový automobil značky Audi. Ptal jsem se prodejce, v čem je vlastně takový rozdíl mezi Audi a Volkswagenem? Obě značky přece patří pod stejné konsorcium. Ukázali mi, jak tiše se zavírají dveře od Audi oproti Volkswagenu. A to bylo ono, ten detail, díky kterému vždy neomylně poznáte, o čí produkt se jedná. Byl to velice inspirativní zážitek. Stejně si počínali u při 24 hodinovém závodu v Le Mans. Na každý krok při údržbě vozu během závodu mělo Audi své lidi. Nenajímali si náhodné mechaniky, vše si dělali sami, vše mělo kontinuitu.

Lidovky.cz Design společnosti Grohe má údajně vždy jeden ze tří znaků. Elipsu, kruh nebo sedmi stupňový sklon. Mají tyto detaily nějaký hlubší význam?

Vše co děláme, má hlubší význam. To platí pro všechna rozhodnutí, která děláme. A tyto tři znaky napomáhají udržet právě tu kontinuitu, o které jsem hovořil dříve. Občas se to na trhu podaří prodat lépe, občas hůře. Základy ale musí zůstat.

Lidovky.cz Operujete na mnoha trzích Evropy, všude se snažíte přizpůsobovat místním podmínkám, nepracujete jen jako čistá franšíza. Jak se přizpůsobujete na každém jednotlivém trhu?

To je jednoduché. Nacházíme ty správné lidi. Za své léta zkušeností mohu říct, že rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem je vždy v lidech. Dát jim moc, zodpovědnost a dát jim vědět, jak důležití pro vaši společnost jsou. Mohl bych vymyslet geniální strategii, ale bez těch správných lidí by byla bezcenná. Takže na trh se nejlépe adaptujeme tak, že naše hodnoty necháme na trh uvádět ty správné lidi.

Společnost Grohe Společnost Grohe v sobě sdružuje nejstarší tradice německé výroby sanitárního vybavení. Svědčí o tom například nejstarší výrobce sanitárního vybavení v Německu Eichelberg, jehož kořeny sahají až do roku 1817. Navíc je ještě pionýrem na poli digitalizace svého odvětví. Od roku 2014 je členem japonské skupiny Lixil. V současnosti je Grohe předním světovým výrobcem sanitárního vybavení a globální značkou zaměřenou na poskytování inovativních vodních řešení. Kvalita, technologie, design a udržitelný rozvoj. Čtyři klíčové hodnoty, které definují závazek poskytovat zákazníkům výjimečné zážitky. Nastavuje extrémně vysoké vnitřní standardy, aby zákazníci pocítili rozdíl pokaždé, když otočí pákou vodovodní baterie nebo vstoupí pod sprchu Grohe.



Lidovky.cz A co český nebo středoevropský trh? Pozorujete na něm něco specifického?

Některé trhy jsou více rozvinuté než jiné. V případě Česka nebo Slovenska, jsou místní trhy hodně podnikatelské, což znamená, že je na nich snazší vyřizovat věci. Mají ale také své výzvy. Noví investoři musí správně ovládnout jazyk, udělat třeba menší změny, občas je složité se na trh vůbec dostat, musíte ho takzvaně prolomit.

Větší trhy mají zase své problémy, ať už ve finanční sféře, v ceně práce nebo jen prostém nedostatku surovin pro výrobu. Skutečně největším rozdílem je ale ono podnikatelské prostředí, které je velice dravé a které je i pro nás hnacím motorem.

Lidovky.cz Běžného člověka asi zaujme termín „digitalizace vody“, který Grohe často používá. Zní to trochu koncept ze sci-fi filmu...

Digitalizace znamená, že měříme vodu hned z několika hledisek – spotřeba, cena, bezpečnost a tak dále. Stojíme na začátku cesty s názvem digitalizace vody, která bude pokračovat ještě dlouho. Je to výzva pro naše vývojáře i pro výrobce. Je to otázka přesvědčení lidí, že se jim vyplatí vyměnit vodovodní baterii, o kterém si mysleli, že ho budou mít ještě 30 let. Přesvědčení lidí, že se jim vyplatí pohlídat si rizika spojená s únikem vody a dalšími škodami.

Digitalizace probíhá ve všech odvětvích a navíc je navzájem spojuje. Jestliže se například pořídíte robota, který za vás posekaný trávník, koupíte ho pravděpodobně od firmy, která dříve vyráběla obyčejné sekačky, ale nastoupila před nějakým časem na trend digitalizace. Společnosti, které toto nezachytí, budou mít velké problémy s vlastním přežitím. A lidé si tento trend začínají uvědomovat.

Lidovky.cz Mottem vaší společnosti je „Čistý požitek z vody“. Jak si vodu užíváte vy?

Vodu si užívám skrze úžasnou ranní sprchu. Můj den začíná fantastickou sprchou, díky které se zbavím veškerého stresu. Tak si já užívám vodu.