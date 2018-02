Strojírny Toshulin kupují od Alty podnik s miliardovými zisky

BRNO Hulínská strojírna TOSHULIN a.s. koupila od skupiny Alta a jejího hlavního akcionáře Vladimíra Plašila jednu z největších českých firem v oboru TOS KUŘIM - OS, a.s. Informaci o akvizici potvrdil bez bližších podrobností místopředseda představenstva Toshulinu Miroslav Otépka. Cenu transakce nezveřejnil. Výnosy strojírny TOS KUŘIM - OS se v posledních letech pohybovaly těsně pod hranicí jedné miliardy korun.

Strojírenská skupina Alta se předloni propadla do ztráty 381 milionů korun. V roce 2015 přitom vydělala ještě 68 milionů korun. Skupina, která dlouhodobě podniká zejména v Rusku, na Ukrajině a v Bělorusku, měla v roce 2016 i nižší výnosy, které jí klesly zhruba o čtvrtinu na 2,055 miliardy korun.



Plašil řekl, že Alta bude s TOS Kuřim dál spolupracovat. „Vždy jsme se zaměřovali na východ, na země bývalého Sovětského svazu, v tom budeme pokračovat,“ uvedl Plašil.

Společnosti Toshulin klesl meziročně zisk o 37,5 milionu

Plašil je nyní jediným majitelem skupiny Alta. Zbylí dva společníci Lubomír Fabík a Bronislav Šimek už odešli. Do skupiny patřilo před odchodem podílníků 15 společností zaměřených na strojírenství nebo prodej surovin. Nyní v ní zůstávají po prodeji TOS-Kuřim OS zejména obchodní firmy. Do Alty ale patří ještě výrobce důlní techniky SE-MI Technology, a.s.

Společnosti Toshulin z Hulína na Kroměřížsku, která vyrábí obráběcí stroje, předloni klesl meziročně zisk o 37,5 milionu na 86,2 milionu korun. Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží jí klesly zhruba o 98,5 milionu na 757,8 milionu korun.

Výrobní program Toshulinu představují svislé soustruhy a svislá soustružnická centra. Tyto stroje často pracují v náročných podmínkách, kde vydrží desítky let. Firma za dobu své existence dodala přes 13 500 obráběcích strojů do 60 zemí světa.