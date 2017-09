‚Štvanice na finanční správu je bezpředmětná.‘ Pilný jejího šéfa odvolat nechce

PRAHA Ministr financí Ivan Pilný (ANO) nevidí důvod pro odvolání šéfa finanční správy Martina Janečka kvůli zajišťovacím příkazům. K takovému kroku ho ani nevyzvala vláda. Kabinet v pondělí dostal analýzu ministerstva financí k využívání zajišťovacích příkazů a ke kontrolám takzvaných korunových dluhopisů.

Finanční správa přitom v posledních měsících čelila kritice, že příkazy zneužívá, a likviduje tak i řadu poctivých firem, které se do řetězových obchodů mohly dostat neúmyslně.



Po obstavení účtů totiž mnoho firem není schopno pokračovat v podnikání a někdy se očistí až za několik let.



V pátek například Krajský soud v Ostravě v pondělí zrušil rozhodnutí celníků o zajišťovacích příkazech pro opavskou firmu FAU za zhruba 340 milionů korun. Celní úřad podle něj neměl důvod pro tak masivní zajištění. Finanční správa firmu FAU podezřívá z vědomého zapojení do karuselového podvodu. Celnici v pondělí informovali, že podají kvůli rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

„Nevidím žádné důvody k tomu, proč bych měl odvolávat pana Janečka. Nevyzval mě k tomu ani rozpočtový výbor a ani dnes vláda. Štvanice na finanční správu je bezpředmětná,“ uvedl Pilný.

Kvůli korunovým dluhopisům prověřuje 1526 firem a osob

Podle materiálu připraví resort k využívání zajišťovacích příkazů novou metodiku a navrhne změnu zákona. Nová metodika má spočívat například v tom, že správa před vydáním zajišťovacího příkazu bude firmám více vysvětlovat alternativní možnosti úhrady jistoty.



Jde například o zástavní právo zřízené k majetku třetí osoby, ručení třetí osoby, finanční záruky nebo jiné způsoby.

Z analýzy MF vyplývá, že finanční správa letos do konce července vydala 960 příkazů na 1,17 miliardy korun. Loni to bylo 1561 zajišťovacích příkazů na 3,3 miliardy korun, o rok dříve 1605 příkazů na 3,6 miliardy korun. Na jednu firmu může správa vydat více zajišťovacích příkazů. V letošním roce se tak příkazy týkají 204 firem, za celý loňský rok to bylo 309 firem. Celkem finanční správa ke konci července evidovala zhruba 514 tisíc plátců DPH.

Kvůli korunovým dluhopisům pak finanční správa podle materiálu prověřuje 1526 firem a osob. Zatím provedla 757 místních šetření a získala 34 dodatečných daňových přiznání.