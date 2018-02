Superkombinéza? Nic speciálního, Ledecká jen vyžaduje materiál, v němž jezdí muži

NERATOV Původně si chtěl Ivo Tichý jen nechat ušít šponovky. Zájem jeho kamarádů o lyžařské oblečení na míru ho ale dovedl k založení vlastní firmy. Ta dnes obléká zlaté olympioniky.

„Na mém vítězství máte velký podíl,“ přišlo minulý týden v esemesce manželům Tichým, majitelům české společnosti Don Quiet, která vyrábí sportovní oblečení. Autorkou děkovných slov byla čerstvá držitelka zlaté olympijské medaile ze superobřího slalomu Ester Ledecká, které firma dodává závodní oblečení pravidelně.



Kombinéza, v níž si sportovkyně dojela pro vítězství, prý ale nebyla ničím speciální. Až na jeden „detail“. „Všichni sportovci dostali na olympijské hry dobrou kombinézu, vytvořenou přímo jim na míru,“ popisuje Věra Tichá. „Jedinou výjimkou je snad jen to, že Ester chce vždy materiál, v němž jezdí muži. Lyžaři totiž dosahují vyšších rychlostí než závodnice, a tomu je uzpůsobena i textilie.“

Robotická superžena

Další jízdu o medaili absolvuje Ledecká tuto sobotu, tentokrát na snowboardu. I v tomto případě ji kromě jména firmy Don Quiet bude doprovázet design robotické superženy, jejímž autorem je bratr závodnice. Ten prý jen pár minut po vítězství své sestry napsal do sídla společnosti: „Já dodal Ester kuráž, vy vteřiny.“

„Jonáš je umělec a bohém,“ říká o spolupráci s výtvarníkem a tvůrcem komiksů Tichá. „Dostal od nás střihy, na něž navrhl design, a dále ho s námi konzultoval. Grafici mají tendenci umisťovat nejdůležitější vzory na hruď nebo na záda, což jsou místa, která zakryje číslo závodníka. Proto je nutné design umisťovat na stehna nebo na rukávy,“ vysvětluje.

Závodní kombinéza ale musí splňovat i mnohem náročnější kritéria. Mezinárodní lyžařská federace například udává, kolik vzduchu může oděv sportovce propustit. Minimálně je to 30 litrů na metr čtvereční za sekundu. „Každý sportovec proto chce, aby se propustnost jeho kombinézy přiblížila oné třicítce. I nad designem je třeba se zamyslet, protože může ovlivnit rychlost sjezdu,“ upozorňuje Tichá.

Podcenit se nesmí ani testování textilie. Každý díl kombinézy se tak v Neratově profukuje. Již sešité je pak individuálně testují v aerodynamickém tunelu, kde závodník stojí připoután na lyžích v simulované rychlosti 130 kilometrů za hodinu a zkouší pohyby, které jsou vlastní jeho sportovní disciplíně.

„Ester letěla do Pchjongčchangu se dvěma lyžařskými kombinézami s tím, že věděla, za jakého počasí by měla kterou použít,“ popisuje Tichá. „Jakou si nakonec závodník vybere, ovlivní třeba i vlhkost vzduchu nebo sucho.“ V čem si nakonec Ledecká pro zlato dojela, ale Don Quiet tají.

Firmu, která dnes obléká nejen české reprezentanty, ale má zákazníky i v Rakousku, Nizozemí, Německu, nebo třeba Libyi, založil Ivo Tichý náhodou, když si chtěl jako rekreační lyžař pořídit nové šponovky. Nemohl je však nikde sehnat, proto si je nechal ušít na míru. Neodradil jej ani dodavatel materiálu, který mu odmítl prodat pouhé dva metry textilie. Protože měl ve svém okolí o šponovky zájemců spoustu, rozhodl se objednat několik stovek metrů speciálního materiálu a lyžařský oděv ušít ve velkém. „Říkala jsem si, že se asi zbláznil. On je původně strojař, já ekonomka. Rozhodně jsem ho tedy v začátku nepodporovala. Nakonec se to přesmýklo a nezůstalo jen u šponovek,“ vzpomíná manželka zakladatele na začátky v roce 1999.

Dnes rodina Tichých vyrábí pod španělsko-anglickou značkou, odkazující na jejich příjmení. Materiály odebírá od švýcarského dodavatele a design si tisknou sami. Vznikají tak u nich kombinézy se vzory americké vlajky, tygra nebo plamenů. Pro šití oblečení si najímají jednotlivce i celé dílny. Práce to prý není jen pro šičky, k výrobě kombinézy je zapotřebí umu i rukou zkušené krejčové.

Jsme malinká firma

Další rozvoj podnikání ani po letošní olympiádě neplánují. „Je to pro nás velká radost,“ komentuje zlatý sportovní výkon Ledecké Tichá. Více to ale pro jejich byznys prý neznamená. „Stejnou radost jsme měli, když třeba Šárka Strachová vyhrála Světový pohár. Jsme opravdu malinká firma a nemáme příliš velké ambice, ty by nám přinesly spíše starosti,“ usmívá se skromně Tichá.

Na zimní hry v Koreji oblékl Don Quiet devět českých lyžařů a díky Ledecké poprvé i snowboardistku. Sportovce vybaví i v následujících čtyřech letech. „Český trh je malý, ten závodní máme již podchycený. Co je víc než šít pro českou reprezentaci? A do zahraničí se nehrneme,“ komentuje Tichá. „Kombinézy navíc šijeme zcela na míru závodníkům, a to ve velkém dělat nelze.“