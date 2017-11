Svátek jinak: 17. listopadu budou obchody otevřené

PRAHA Jen od září si už Češi připomněli dva státní svátky a při obou byly velké obchody zavřené. Tak jako tomu bylo i o Vánocích, Velikonocích a také při některých významných výročích. Páteční 17.listopad ale bude výjimkou.

Nepatří totiž do seznamu vybraných dnů, jež podléhají regulaci otevírací doby. Ta vešla v platnost loni 28. října. Obchody s rozlohou nad 200 metrů čtverečních musí ve vybraných státních svátcích, na Vánoce a Velikonoce zavřít. Zákonu nepodléhají jen lékárny, čerpací stanice nebo obchody na nádražích, letištích a v nemocnicích.



Podle prodejců jsou zákazníci zmateni a seznam daných svátků si nepamatují. „Lidé se v omezení nevyznají a mají za to, že zavřeno bude,“ řekl k regulaci mluvčí řetězce Ahold Jiří Mareček.

Autorem zákona je senátor za ČSSD František Bublan. Při předložení návrhu jej vnímal nejen jako možnost pro zaměstnance, kteří tak mohou strávit svátky s rodinou, ale i zákazníky, kteří podle něj mohou volný čas vyplnit svými koníčky namísto chození po obchodech. I po ročním fungování je s regulací spokojen. „Pomalu si zvykáme,“ hodnotí omezení otevírací doby. Rozšíření zákazu zatím neplánuje, do budoucna se mu ale nebrání. „Uvidíme, jak se na to bude společnost dívat za pět nebo za deset let,“ řekl LN Bublan.

Autor zákona přiznává, že byl seznam osmi vybraných svátků zprvu možná matoucí, podle něj je to však otázka zvyku. „Časem se to, myslím, zažije. Ani na začátku to nemělo být bráno na všechny svátky, ale spíše jako pomoc zaměstnancům, aby měli alespoň několik dní v roce volno,“ vysvětlil Bublan LN.

Ovšem třeba pražské hračkářství Hamleys je přesvědčeno, že by o otevírací době měli rozhodovat zaměstnanci a sami zákazníci. Podle Pavla Čmelíka ze společnosti Inexad, jež pražské hračkářství Hamleys provozuje, je ochrana zájmů zaměstnanců zbytečná.

„Většinu z nich láká stoprocentní příplatek a v praxi jsme si několikrát ověřili, že volí možnost být ve svátek v práci,“ řekl Čmelík LN. Doufá prý, že příští vláda zákon zruší. Každý den, kdy jsou nuceni pražskou prodejnu Na Příkopě o rozloze přes 6000 metrů čtverečních zavřít, prý přichází odhadem o jeden milion korun.

Ti menší mohou zavřít

Jako diskriminaci velkých prodejen nad 200 metrů čtverečních, které musí zavřít, zatímco zákazníci si během svátku nakoupí v malých obchodech, autor zákona nevnímá. „Problém s vymezením nevidím,“ vysvětluje Bublan. „Malé obchody mohou zavřít, kdy chtějí. Navíc i v zemích, kde regulace otevírací doby funguje, se počítá s otevřením menších obchodů a stánků, aby bylo v provozu alespoň něco.“

Zatímco v Maďarsku byla regulace otevírací doby po roce fungování zrušena, podle senátora je téměř 13 měsíců platnosti na vyhodnocení ještě brzy.

„Obavy, že se zvýší nezaměstnanost se ukázaly jako liché. Naopak všude obchody spíše nabírají a nemají dostatek lidí,“ říká autor zákona, jejž v černu 2016 podpořilo 89 poslanců z řad sociální demokracie, komunistů, lidovců a hnutí Úsvit.

Pravidelně se na seznamu „provinilců“, kteří regulaci otevírací doby porušují, objevuje internetový prodejce elektroniky Alza. Ten i během vybraných svátků nechává svou výdejnu v Pražské tržnici otevřenou pro převzetí objednávek a vyřízení reklamací. Za porušení zákona hrozí obchodníkovi pokuta ve výši jednoho, v případě opakovaní až pěti milionů korun. Soudní řízení nebylo dosud pravomocně ukončeno, proto se k němu nechce Alza ani Česká obchodní inspekce vyjadřovat.

Celkově inspektoři provedli 1568 kontrol, zjistili 26 případů porušení zákona.

Podle ČOI v případě Hamleys, jenž loni v říjnu zpřístupnil pouze část své prodejny s atrakcemi, bylo vše v pořádku. Zatímco na vystavené zboží bylo možné se pouze dívat, vstup na kolotoč, nebo skluzavku byl povolen.

Během letošních vánočních svátků od 24. do 26 prosince bude hračkářství zavřeno. Zaměstnanci v těchto dnech prý dávají přednost svátkům v rodinném kruhu, stejně jako během Velikonoc.

Samotný výběr svátků, jichž se regulace o otevírací době v maloobchodě a velkoobchodě nakonec dotkla, nebyl podle Bublana jednoduchý.

„Bolestné rozhodnutí“

„Vycházelo se z rozlišení mezi svátky státními a křesťanskými. Nakonec jsme vybrali ty nejdůležitější a nejzásadnější pro český stát,“ vzpomíná Bublan.

A není matoucí, že 28. říjen v¬seznamu je, ale 17. listopad nikoli? „O Dni boje za svobodu a¬demokracii se diskuse vedla. Ale je to těžké. To už bychom mohli nahrnout i Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje nebo Den upálení Mistra Jana Husa. Já vím, že je to takové bolestné rozhodovat mezi svátky, ale bylo nutné vytvořit nějaký kompromis,“ dodal.